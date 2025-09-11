Paul Pogba publica un mensaje críptico cuando £ 89 millones de hombres United Hero recibe una nueva actualización después de la prohibición

Mientras Paul Pogba está considerando un regreso al campo de fútbol por primera vez desde 2023, el ex centrocampista del Manchester United tuvo una actualización para sus seguidores

Paul Pogba se unió a Mónaco durante la ventana de transferencia (Imagen: YouTube/ESPN)

Paul Pogba ha compartido un mensaje misterioso en las redes sociales mientras se acerca a su regreso al fútbol profesional después de una ausencia de dos años.

El ex centrocampista del Manchester United ya no es visible ya que dio positivo en una sustancia prohibida durante su segundo período en la Juventus, pero ahora ha vuelto firmemente a la acción. La suspensión inicial del francés se redujo a 18 meses después de una apelación, con el Tribunal de Arbitraje por el deporte que gobernó su desbordamiento de dopaje, no fue «no intencional», lo que dejó en claro que reanudaría jugar en marzo de 2025.

La espera ha sido algo extendida que ese período de tiempo, pero Pogba, cuyo retorno de £ 89 millones de la Juventus sigue siendo la transferencia récord de United, ha asegurado un nuevo club en Mónaco. Quizás Pogba había mirado hacia atrás un mensaje críptico para sus seguidores de Instagram en cuatro años difíciles en cuatro años difíciles.

En un mensaje de 11 palabras, cargado en su página de redes sociales, dijo: «Sigue siendo basado en la fe, incluso si el camino no está claro».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Pogba recibió una fecha de regreso provisional en octubre a su llegada a Stade II, aunque el gerente Adi Hutter parece preparado para darle tiempo extra para alcanzar el estándar necesario para el rendimiento al más alto nivel. Según los informes en Francia, Hutter no espera que Pogba esté disponible antes del descanso internacional de octubre, pero fue optimista sobre su regreso poco después.

Hutter dijo sobre el francés: «Después del próximo descanso internacional, creo que podemos verlo jugar como Mónaco. Está en el camino correcto.

«Se necesita un poco más que para Ansu (Fati, que ha estado prestado desde Barcelona), pero le está yendo bien. No diría que estoy sorprendido, pero estoy impresionado por lo que hace todos los días para regresar. Es un jugador muy profesional. Espero verlo nuevamente después de la próxima descanso internacional».

El contenido no se puede mostrar sin permiso

La fecha de retorno esperada de Pogba sugiere que no puede estar en forma a tiempo para oponerse a Manchester City en la Liga de Campeones el 1 de octubre. Hutter, sin embargo, lo ha incluido en el equipo de la Liga de Campeones de Mónaco, lo que significa que el internacional francés podría jugar en la fase de competencia contra Tottenham, el Real Madrid o la Juventus.

El mediocampista ganador de la Copa Mundial se conmovió visiblemente en su video de firma y discutió el momento con Clubmedia. Él dijo: «Es cierto que estaba abrumado por la emoción en ese momento.

«Tengo que decir que es muy raro verme llorar así, así que espero que lo hayas disfrutado. Muchas imágenes que me vinieron a la mente, en relación con lo que he experimentado.

Paul Pogba está emocionado de volver al campo (Imagen: Getty Images)

«Entonces, para regresar y firmar como Mónaco, para un club que creía en mí, todo volvió a mí en el momento de mi firma, lo que significaba que no podía parar.

«¡Pero sobre todo fue un momento de alegría! Pero también siento mucha determinación en mí, y creo que hice la mejor decisión para llegar aquí».

Mónaco alcanzó el tercer lugar en la Ligue 1 la temporada pasada para obtener la calificación de la Liga de Campeones y actualmente es cuarto en la mesa después de tres juegos de la nueva campaña. El sábado hacen el viaje a Auxerre con el objetivo de reclamar sus primeros puntos de carretera de la nueva temporada.