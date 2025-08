Paul Pogba respondió a los ex compañeros de equipo del Manchester United Marcus Rashford y Jesse Lingard Lingard de Hoorns cuando el Barcelona FC Seúl derrotó 7-3.

Paul Pogba dio un mensaje sincero a los ex compañeros de equipo de Man Utd Jesse Lingard y Marcus Rashford. (Imagen: Getty Images)

El ex centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha compartido un mensaje sincero con sus ex compañeros de equipo Marcus Rashford y Jesse Lingard después de conocer a la pareja esta semana. Ambos graduados de la Academia Unida están en New Meadows después de dejar Old Trafford, con la ex partida a Barcelona en préstamo este verano.

Lingard, de 32 años, ahora tiene su profesión en Corea del Sur con el FC Seúl y el jueves los campeones de La Liga con ganadores de 7-3 corrieron contra ellos. Rashford fue presentado durante el descanso, mientras que su ex compañero de equipo del United jugó durante 81 minutos antes de ser reemplazado cuando Lamine Yamal pasó los titulares con un aparato ortopédico.

Las dos estrellas de ex tamaño vieron el tiempo compartiendo tiempo juntos después del silbato de tiempo completo y riendo juntas mientras se pusieron al día. Lingard luego colocó un carrusel con fotos en su Instagram, incluidos algunas con Rashford, Hansi Flick y Yamal con un emoji cruzado de dedos y un emoji de corazón rojo como la leyenda.

Pogba fue entonces uno de los que muestran apoyo en las reacciones y aprovechó la oportunidad para compartir un mensaje sincero, con el texto: «Rasha X Jlings, extraño a mis hijos».

Lingard, de 32 años, ha marcado siete goles en 24 actuaciones y ofrece tres asistencias en la K-League en su segunda temporada en el club.

Lingard ya ha eclipsado sus objetivos de la temporada pasada, similar a su total de asistencia, después de su traslado de Nottingham Forest después de ser liberado por el club.

El creador de juegos vio su tiempo en Old Trafford final bajo Erik Ten Hag.

Desde entonces, el futuro de Rashford no ha estado claro durante algún tiempo después de haber salido de la hierba bajo el ahora formador del club, antes de que tampoco jugara en los planes de Ruben Amorim.

Al igual que Lingard, Rashford dejó préstamo durante la ventana de transferencia de enero. Redescubrió su forma en Aston Villa, quien luego lo vio regresar al diseño de Inglaterra.

Sin embargo, el equipo de UNAI Emery no ha activado una opción en su acuerdo, que se enfrentó a una nueva incertidumbre en United. Las noticias de la tarde de Manchester Informó que Rashford fue uno de los cinco jugadores que expresaron su deseo de abandonar el club y, como resultado, su regreso al entrenamiento del primer equipo se retrasó para explorar sus opciones.

