Partidos del Manchester United que Benjamin Sesko se perderá tras una importante actualización sobre una lesión

El delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, sufrió una lesión en la rodilla a principios de este mes y, en el peor de los casos, podría verlo fuera hasta Navidad.

El Manchester United ha recibido una importante actualización sobre lesiones de Benjamin Sesko. (Imagen: (Foto de Shaun Brooks – CameraSport a través de Getty Images))

Benjamin Sesko podría perderse hasta ocho partidos del Manchester United a medida que se conozca el alcance de su lesión de rodilla. El fichaje de verano se vio obligado a cancelar en el empate 2-2 contra el Tottenham, mientras que surgieron varias actualizaciones durante el parón internacional de noviembre.

El entrenador de Eslovenia, Matjaz Kek, inicialmente sugirió que no se había recibido ninguna comunicación del United antes del partido contra Kosovo, pero dejó claro que la selección nacional merecía respeto.

La derrota en ese partido significó que Eslovenia y Sesko no estarán presentes en el torneo del próximo verano en Estados Unidos, y Kek se dispone a publicar otra actualización dejando perfectamente clara su opinión sobre varios temas.

“Es algo totalmente esperado de los medios ingleses”, afirmó, refiriéndose al carácter exagerado de sus comentarios. «Pero repito: desde el momento en que se estableció la comunicación entre nosotros y el equipo médico del Manchester United, el problema se resolvió en cinco minutos».

La base general de esa conversación probablemente confirmaría que no estaría disponible, ya que United también se quedaría sin el número 30 durante al menos algunas semanas. El Athletic ha afirmado que Sesko estará de baja alrededor de un mes por una lesión en la rodilla.

Su informe también señala que el joven de 22 años podría perderse entre tres y cinco semanas dependiendo de cómo vaya su rehabilitación. Si es lo primero, Sesko probablemente se perdería los partidos en Old Trafford contra Everton y West Ham United, así como viajes a Crystal Palace y Wolves.

Un descanso de cinco semanas también lo excluiría de los partidos de la Premier League contra Bournemouth y Aston Villa, con un regreso en casa en el Boxing Day ante el Newcastle United como posible objetivo.

Se espera que Benjamin Sesko se pierda un mes. (Imagen: (Foto de Marc Atkins/Getty Images))

El United espera que Sesko vuelva a estar disponible a partir de esa fecha, y los delanteros clave Amad y Bryan Mbeumo viajarán a la AFCON para representar a Costa de Marfil y Camerún, respectivamente.

Antes de que Sesko fuera expulsado en el Tottenham Hotspur Stadium, Harry Maguire y Casemiro también fueron sustituidos, pero parecen haber evitado lesiones. Desde entonces, este último ha jugado y marcado para Brasil, mientras que Maguire, que sufrió un tirón en el tendón de la corva, ha estado trabajando duro en el gimnasio.

Lisandro Martínez, ausente durante mucho tiempo, también se acerca a un bienvenido regreso, pero es probable que sea manejado con cuidado ya que no ha aparecido desde febrero.

—

Por la presente Las noticias de la noche de ManchesterNuestro objetivo es brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, inclusive Spotify Y Pódcast de Apple – y también puedes mirar YouTube