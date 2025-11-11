Partidos del Man United que Benjamin Sesko podría perderse debido a una actualización de lesiones

Benjamin Sesko sufrió una lesión de rodilla ante el Tottenham Hotspur, pero no hay un calendario claro sobre su posible regreso

Benjamin Sesko ha lesionado al Manchester United (Imagen: (Foto de Marc Atkins/Getty Images))

El Manchester United podría quedarse sin Benjamin Sesko durante varios partidos importantes, aunque su lesión de rodilla sea menor. El jugador de 22 años sufrió el problema al final del empate 2-2 contra el Tottenham el fin de semana pasado y como Ruben Amorim hizo todas sus sustituciones, el United se vio obligado a jugar con diez jugadores en los últimos minutos.

Parecía que los Spurs habían tomado ventaja cuando Richarlison disparó un tiro de Wilson Odobert que superó al portero del United, Senne Lammens, antes de que Matthijs de Ligt rematara de cabeza el empate final.

A pesar de marcar otro gol en el último momento para llevarse un punto, las lesiones dominaron la rueda de prensa posterior al partido de Rubén Amorim. Tras confirmar los problemas de Harry Maguire y Casemiro, Amorim admitió ante Sesko: «Tenemos que comprobarlo. Tenía algo en la rodilla, veamos».

Aunque Sesko permanecerá en Carrington hasta el parón internacional de noviembre, las fuentes han sugerido que la lesión no es tan grave como se temía inicialmente. Mientras tanto, el técnico esloveno Matjaz Kek quiere que Sesko sea atendido por el equipo médico de su país cuando comience el último parón internacional del año.

Según Epika, el técnico esloveno dijo: «También queremos que el jugador sea examinado por nuestro servicio médico. Nuestro médico es un experto en este campo.

«Por supuesto que me preocupa el jugador. Lo único que me interesa es su bienestar. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ello y nunca hemos enviado a nadie al campo si hubiera el más mínimo riesgo.

«Pero la selección nacional es algo muy especial y espero el máximo respeto de todos. Eslovenia se lo merece, aunque al otro lado haya una superpotencia como Inglaterra y algo tan excepcional como la Premier League».

Incluso con más de quince días de descanso, ya que el United no regresará a la acción local hasta el lunes 24 de noviembre contra el Everton, es probable que Sesko sea una duda. El fin de semana siguiente el conjunto de Amorim viajará a Crystal Palace y apenas cuatro días después recibirá al West Ham United.

Un período de recuperación de poco más de tres semanas haría que Sesko se perdiera todos esos partidos. Además, hay otro cambio rápido para el United a mediados de diciembre cuando se enfrente a los Wolves el lunes 8 de diciembre, antes de recibir al Bournemouth en Manchester.

Luego viene la apretada agenda de Navidad y Año Nuevo y Amorim probablemente esté desesperado por Sesko, mientras que Bryan Mbeumo y Amad están a punto de partir hacia AFCON. Durante ese período, el United se enfrentará al Aston Villa, Newcastle United, Wolves, Leeds United y Burnley en diecisiete días.

Sesko podría perderse todos esos partidos debido a un grave problema en la rodilla, pero la esperanza es que pueda regresar este mes.

