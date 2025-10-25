Paddy Pimblett hace una predicción entre Tom Aspinall y Ciryl Gane mientras la estrella de UFC dice «No veo cómo»

Tom Aspinall defiende su título de peso pesado de UFC contra Ciryl Gane en el evento principal de UFC 321 en Abu Dhabi el sábado por la noche.

Paddy Pimblett ha hecho una audaz predicción sobre Tom Aspinall (Imagen: Mike Roach, Zuffa LLC vía Getty Images)

Paddy Pimblett respalda a Tom Aspinall para dominar a Ciryl Gane en el evento principal de UFC 321 de esta noche.

Aspinall se enfrenta al ex campeón interino de peso pesado Gane en una pelea de primer nivel en Abu Dhabi. Él y Pimblett han estado entrenando juntos en el mismo gimnasio en preparación para esta pelea.

‘The Baddy’ ahora respalda al peleador de Salford mientras se prepara para defender su título por primera vez desde que fue ascendido a campeón indiscutible a principios de este verano luego del retiro de Jon Jones de las MMA. Aspinall pelea por primera vez desde que noqueó a Curtis Blaydes en Co-op Live el verano pasado.

«Creo que Tom lo dominará», dijo Pimblett, embajador del Dr. Squatch para la campaña de Manladia, al Daily Mail. “Para ser honesto, no veo otra manera de que esto pueda ser; realmente no lo veo.

«Tom es brillante. He entrenado con Tom; es uno de los tipos más geniales que jamás hayas conocido, un tipo muy agradable».

‘The Baddy’ explicó además: «Simplemente no veo una manera de que Ciryl Gane pueda vencerlo a menos que sea un nocaut grande y loco que tome a Tom con la guardia baja. No veo cómo se puede vencer a Tom allí».

Pimblett agregó: «Yo diría que ha peleado antes contra alguien del nivel de golpeo de Gane, porque peleó contra Sergei Pavlovich y lo noqueó. Al menos Pavlovich era uno de los artistas del nocaut más peligrosos en UFC en ese momento, y Tom lo noqueó en unos dos minutos o algo así (un minuto y nueve segundos).

«Así que incluso se podría decir que peleó contra alguien que puede golpear mejor que Ciryl Gane; Gane es más un delantero técnico, pero no puedo ver a Tom perdiendo esa pelea. Tiene demasiado para Gane porque puede golpear con él, pero puede eliminarlo a voluntad y someterlo si quiere».

Aspinall comparte esta confianza y afirmó en el pesaje: «Esta será una actuación muy especial, muchachos, asegúrese de sintonizarnos, esto es grande».

Sin embargo, se ha preparado para una lucha más larga de lo habitual. “Mi oponente se mueve muy bien”, dijo Aspinall a la BBC, “así que tengo que mantenerlo en movimiento.

«Es muy atlético; tiene un gran cardio, así que obviamente quiero poder igualarlo o acercarme lo más posible». Aspinall continuó: «Prefiero una pelea corta, pero si tengo que hacer una pelea larga, está bien».

También ha hablado de retener el título de peso pesado. “El objetivo final se logró hace mucho tiempo”, dijo Aspinall, “y es hacerlo a tiempo completo.

«He estado haciendo esto a tiempo completo durante mucho tiempo; ese era el objetivo final. Cualquier cosa más allá de eso es bueno.

«¿En cuanto a ser el campeón de peso pesado reinante desde hace mucho tiempo? Veremos cómo va, pero estoy seguro de que soy el mejor peleador de la división.

«Pero se trata de MMA de peso pesado; nunca se sabe lo que va a pasar; hay dos cosas que pueden suceder: puedes ganar o puedes perder. En realidad nunca se sabe.

«El título de peso pesado es como una papa caliente; la gente lo ha estado dejando caer de izquierda a derecha. El título no se queda contigo por mucho tiempo».