‘Otro’ ‘ – Pep Guardiola explica la decisión de decisión de Manuel Akanji e Ilkay Gundogan Man City

Pep Guardiola dejó a dos jugadores principales de su equipo de Manchester City contra el Tottenham en medio de la especulación de transferencia alrededor de la pareja

Pep Guardiola explicó las razones para dejar a Manuel Akjanji e Ilkay Gundogan del equipo contra Tottenham

El dúo del Manchester City, Manuel Akanji e Ilkay Gundogan, fueron omitidos del equipo contra Tottenham debido a la rotación en lugar del hecho de que podrían abandonar el club la próxima semana, según Pep Guardiola.

Las Stadsbaas se enfrentan a una serie de decisiones de selección difíciles con un equipo más grande de lo habitual y con Rodri y Phil Foden que regresaron de su descanso contra los lobos, era inevitable que dos jugadores del equipo de la jornada se detuvieran.

Que el centro de la espalda fuera Akanji y el mediocampista Gundogan, quienes hicieron un lugar, no sorprendió. Galatasaray quiere firmar a Akanji y varios clubes están interesados ​​en un acuerdo para Gundogan.

La ciudad está abierta a vender a ambos jugadores, con Guardiola desesperado por reducir el tamaño de su equipo. Con poco más de una semana para ir desde la ventana de transferencia, varios jugadores senior aún podrían irse.

Guardiola nuevamente se refirió a su equipo más grande cuando se le pidió que dejara Akanji y Gundogan fuera, pero insistió en que la decisión se basó en la rotación en lugar de cualquier posible partida.

«Rodri y Phil salieron la semana pasada. A menudo dije con un equipo más profundo que tengo que rotar y que el próximo juego será otro. Trato de involucrar a todos y no más serio que eso», dijo Guardiola.

La derrota por 2-0 de City para rastrear trajo el optimismo que provino de la victoria 4-0 de la semana pasada en Wolves, pero Guardiola estaba lista para tomar el rudo con lo flexible y dijo que señaló que se necesitaban mejoras después del éxito contra Molinux.

«El juego contra los Spurs esta temporada [compared to last season] Marca al hombre, como Brentford, tienes que jugar de una manera diferente «, dijo.

«Nos hemos perdido las cosas simples. El esfuerzo y el funcionamiento es extraordinario y no tengo dudas. Fue realmente bueno. Pero perdimos las cosas simples, leemos mejor lo que deberíamos hacer. Hemos hecho oportunidades, hemos hecho lo suficiente.

«Ha sucedido, es fútbol. Es solo el segundo juego. El último juego contra Wolves dijo a todos que todo estaba bien, pero dije que es solo el primer juego. Es lo mismo ahora.

«Tenemos que mejorar. Paso a paso hasta que lo dejemos hacer clic y las buenas conexiones … Tenemos siete días de descanso y luego Brighton».

