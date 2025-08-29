Se dice que Erik Ten -Hag está bajo presión ante Bayer Leverkusen, después del colega, antes de que los gerentes del Manchester United, José Mourinho, y Ole Gunnar Solskjaer, fueron despedidos esta semana.

José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer fueron despedidos esta semana. (Imagen: Getty Images)

Según los informes, el ex manager del Manchester United, Erik Ten-Hag, se enfrenta a la despedida por Bayer Leverkusen si no ganan su segundo juego de la temporada de la Bundesliga.

Leverkusen perdió 2-1 en casa ante Hoffenheim durante el primer fin de semana: el ex ex defensor del Liverpool Jarell Quansah anotó seis minutos en ese partido. Ahora visitan a Werder Bremen antes de que comience el descanso internacional de septiembre.

Diez HAG ya ha ganado un partido, aunque en un equipo de cuarto nivel, Sonnenhof Grossaspach, llegó en la primera ronda de la Copa Alemana. Sin embargo, un viaje a Bremen se ha vuelto aún más crítico este fin de semana debido a los catorce días que sigue a esta luminaria.

Bild afirma que no hay un período de respiro para diez HAG, quienes, según ellos, parecían impotentes después de una actuación mate en su primer juego de la temporada. Se dice que el nerviosismo se eleva en Leverkusen, con la derrota de Bremen considerado imprescindible.

Diez HAG ha reconocido mucho. «Tenemos que ganar, eso está claro», dijo.

Sin embargo, el holandés reutiliza el significado de su tiempo responsable del Manchester United, agregó: «No soy Harry Potter. A veces hay pasos hacia adelante, a veces un paso atrás».

Ha sido una mala semana para otros ex gerentes de United, y Ole Gunnar Solskjaer fue el primero en irse.

«Después de ser derrotado de la Liga de la Conferencia de la UEFA esta noche, la junta directiva de Besiktas celebró una reunión de emergencia y decidió despedirse del entrenador en jefe Ole Gunnar Solskjaer», confirmó el jueves el club turco. Lausana los venció 1-0 en Estambul después de dibujar la primera etapa.

Un día antes, Fenerbahce de Benfica perdió en la ronda de play-off de la calificación de la Liga de Campeones. Después de un empate 0-0 en Turquía, el equipo portugués ganó en casa 1-0.

Luego, unas horas más tarde, el viernes por la mañana, Fenerbahce pesó carreteras con José Mourinho. Una declaración del club titulada «para información pública» le agradeció por sus esfuerzos y deseó el pozo portugués.

