Ordeñar vacas, baños de hielo y burlarse de John Stones: un día en la vida del delantero del Manchester City Erling Haaland

Erling Haaland ha creado su propio canal de YouTube y el primer vídeo da una idea de la rutina diaria del delantero del Manchester City.

Erling Haaland

Erling Haaland, vestido con un chándal rosa, sale del coche de su futbolista en Greenoaks Farm camino al entrenamiento del Manchester City. Allí, para recoger un poco de leche cruda, el noruego se marcha con suficiente carne para alimentar a una familia numerosa y varios tarros de miel bajo el brazo.

Y además se marcha con una oferta para su próxima visita. La próxima vez que venga a la granja familiar podrá ordeñar una de las vacas. La sonrisa en su rostro sugiere que está listo y recibe la sugerencia con entusiasmo. Se marcha con un agradecimiento para la propietaria Helen y es claramente un cliente habitual de la empresa independiente. Todo es parte del día a día del goleador más consistente del mundo.

La información proviene del nuevo canal de YouTube de Haaland, que se lanzó hoy (jueves) y comienza con un video de 27 minutos que detalla un día en la vida del delantero superestrella. Desde el café de la mañana a las 8 de la mañana, pasando por el desayuno, una serie de estiramientos, hasta el entrenamiento en la City Football Academy y luego el regreso a casa para un baño de hielo, una sauna y la oportunidad de preparar la cena con su amiga Isabel Haugseng Johansen.

Es una demostración reveladora de lo que se necesita para llegar a la cima del juego. Cada decisión que toma el joven de 25 años durante el día gira en torno a su profesión y a lo que le ayudará.

Desde cómo prepara su café hasta qué desayuna. Mario Pafundi, el terapeuta deportivo del City que trabaja en estrecha colaboración con Haaland, llega a casa del delantero para realizar una serie de ejercicios de estiramiento antes de partir a entrenar.

Después de la práctica, Haaland analiza sus elecciones para la cena y se toma un descanso de la cocina para darse un baño de hielo y una sauna en casa, un proceso que repite la mayoría de los días de la semana.

«La gente siempre ve los partidos, los goles, las celebraciones, pero no las horas que lleva estar listo», dijo Haaland.

«Este video muestra la rutina, la comida, la recuperación, los pequeños detalles que importan. Así soy yo fuera del campo y espero que la gente disfrute viendo ese lado».

El lanzamiento del canal es un esfuerzo personal diseñado para brindar acceso directo al mundo de Haaland. Le servirá como su propia plataforma para compartir contenido original y brindar información más amplia sobre su entrenamiento, estilo de vida e intereses fuera del juego.

En el primer vídeo conocemos a su novia. Cuentan la historia de su encuentro como jóvenes futbolistas en Noruega, e Isabel describe su juego como similar al de Haaland y le dice: «No creo que seas el mejor regateador». El reclamo es recibido con una sonrisa y un agradecimiento.

Durante su estancia en Pafundi, Haaland recuerda su acrobático gol contra el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones y cómo John Stones había marcado un golazo unos minutos antes, solo para ser eclipsado.

«John me dijo: ‘Marqué el mejor gol de mi vida y tú vienes y lo destruyes todo'», dijo Haaland.

Durante las críticas de Pafundi, el máximo goleador de la Premier League apoya su cabeza en un balón de la final de la Liga de Campeones en Estambul antes de enumerar con indiferencia las fechas en las que el City ganó los trofeos en su camino hacia el triplete.

A lo largo de todo, Haaland se siente cómodo y como en casa frente a la cámara. Su viaje a la tienda de la granja y su vínculo con Helen son prueba de ello.

El estreno de Haaland en YouTube ya está disponible para ver aquí .