‘Opinión clara de Matheus Cunha’ del Man United en el vestuario tras advertencia ‘punzante’

Matheus Cunha fue el primer fichaje de Ruben Amorim en el mercado de fichajes de verano e impresionó en la victoria del Manchester United sobre el Liverpool.

Según los informes, el Manchester United recibió una advertencia sobre Matheus Cunha antes de su traslado a Old Trafford. (Imagen: Poppy Townson – MUFC/Manchester United vía Getty Images)

El vestuario del Manchester United está impresionado con el inicio de Matheus Cunha en el club, a pesar de haber recibido una advertencia tras su salida procedente de los Wolves.

El brasileño fue un jugador clave en Molineux la temporada pasada, ya que ayudó a los hombres de Vitor Pereira a escapar de la zona de descenso de la Premier League en la segunda mitad de la temporada.

Fue el primer fichaje de la ventana de transferencias de verano en Old Trafford, y el United incluyó una cláusula de rescisión de £62,5 millones en su contrato.

Tuvo un comienzo positivo en su carrera en el United antes de perderse el derbi contra el Manchester City por una lesión en el tendón de la corva. Ha participado en los cuatro partidos desde entonces, particularmente impresionante en la victoria por 2-1 del fin de semana pasado sobre su rival Liverpool en Anfield.

The Sun informa que su gestión del juego en los últimos diez minutos del partido llamó la atención del United. Se cree que su retención del balón y su capacidad para avanzar también le quitan presión al capitán Bruno Fernandes.

Añade que las impresiones se producen a pesar de que el personal fue advertido antes de su llegada de que Cunha podría ser un personaje «espinoso». Sin embargo, la gestión de la llegada del verano fue «casi puramente positiva».

Matheus Cunha ha dado una buena primera impresión en sus primeros meses en el Manchester United. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Se dice que el atacante entabló amistad con el lateral Luke Shaw.

A pesar de impresionar con sus actuaciones, Cunha aún no ha marcado un gol ni ha asistido con la camiseta del United. Buscará cambiar eso cuando el United reciba a Brighton y Hove Albion en Old Trafford el sábado.

El jugador de 26 años marcó 15 goles en la Premier League con los Wolves la temporada pasada. También brindó seis asistencias.

Cunha también intentará demostrar que el ex defensa del Manchester City, Joleon Lescott, se equivoca con el experto que criticó el fichaje. ‘No lo necesitan [a player like Cunha]”, le dijo a The Mixer, presentado a través de Sky Bet.

“Están tratando de construir, o probablemente reconstruir ahora, comprando jugadores del segundo o tercer nivel y sentando las bases que te lleven allí.

«[Bryan] Mbeumo es una pieza más fundamental de su rompecabezas que Cunha. Ahora son un equipo de mitad de tabla, no un club de mitad de tabla, y Mbeumo tiene que jugar».

