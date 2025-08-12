El grupo de liderazgo Man United ha sido revivido por Ruben Amorim y seis jugadores están en él.

Los jugadores de United representan en el lanzamiento de su nuevo centro de Carrington

Un jugador no identificado del Manchester United ya ha tenido un «B ******** G» de Tom Heaton.

«Sí, pero solo por supuesto», se rió Heaton. «No se trata solo de entregar una especie de B ******* GS tal como lo dice. Creo que también se trata de apoyar a las personas que lo necesitan, trate de asegurarnos de que lo guiemos y canalizándolo de la manera correcta».

Heaton, Bruno Fernandes y Harry Maguire son los tres jugadores que forman parte del antiguo Grupo de Liderazgo Unido que están en el nuevo, revivido por Ruben Amorim. Heaton, 40 el próximo año, firmó un acuerdo de un año con United en junio y sigue siendo una de las voces más prominentes en el vestuario.

Los miembros más nuevos son Diogo Dalot, Lisandro Martínez y Noussair Mazraoui. Es una mezcla variada de tres personas mayores de 30 años y tres jugadores en los veinte, con cuatro países y tres continentes representados. La edad promedio es de poco más de 30.

«Son responsables del grupo», explicó Amorim. «Hay algunas cosas con las que tuve que lidiar en el último año. Les dije este año, usted va a lidiar con eso. Usted es responsable de usted. Usted es responsable. Todos estos pequeños cambios, creo que ayuda al grupo».

Heaton tiene una asociación de 14 años con United a través de dos períodos separados y se unió a su club de la infancia nuevamente en 2021. «Creo que (Amorim) se siente bastante fuerte sobre un grupo de jugadores que tienen una fuerte influencia en el vestuario», explica Heaton «, explica un poco de apoyo para Bruno en ese sentido. En ese sentido, se crea y existe una gran influencia en la posible influencia en la influencia si puedo.

Dalot es el segundo miembro más antiguo del equipo de United Na Luke Shaw, en el club en su 12º año. Shaw fue miembro del octeto fundado por Erik Ten Hag, pero comenzó cuatro juegos la temporada pasada, tres de ellos en mayo.

Los hombres presentaron Amorim atrajo la temporada pasada a Dalot y Fernandes. Un desarrollo natural, dada su nacionalidad compartida. Dalot también habla con fluidez cuatro idiomas, lo que lo convierte en uno de los miembros más accesibles del equipo.

Cristiano Ronaldo llamó a Dalot y Martínez entre tres compañeros de equipo que admiraba en United en 2022. Casemiro, el tercero, también fue agregado al grupo de liderazgo original por diez HAG.

En 2024, Dalot Ronaldo emuló al convertirse en el jugador del año del jugador del United. Un estadista senior del equipo, un políglota, raramente lesionado y amigable, fue fácil ver por qué obtuvo la voz de la mayoría de los compañeros de equipo.

Dalot fue el jugador de los Jugadores del Año de United en 2024

Dalot dejó que su número de escuadrón en el verano mejorara por Amorim a ‘2’ y fue el capitán en la segunda mitad de su empate sin goles con Leeds United en Estocolmo el mes pasado. La ironía es que ya no es un cierto comienzo, con Amad la opción favorita en el ala derecha para trabajar con Bryan Mbeumo.

Solo uno de los grupos de liderazgo podría comenzar contra el Arsenal el domingo: Fernandes. Es poco probable que sean los demás en el vestuario.

«Claramente te brinda aún más responsabilidad», acepta Dalot, «pero creo que una de las razones por las que eso sucedió es por la forma en que soy.

«Así que trato de ser la misma persona, pero por supuesto, te brinda aún más responsabilidad porque estamos hablando de un muy buen grupo de jugadores con diferentes personalidades que creo que podemos tratar de crear una cultura en la que también exigamos el máximo de nuestros compañeros de equipo.

Fernandes y Dalot son compañeros de equipo de clubes e internacionales

«Pero debemos ser los primeros en dar el ejemplo. Creo que esa es la mejor manera que también puedo liderar. Tenemos que ser los primeros en mostrar a todos donde queremos volver a poner al club y luego poner a todos en lo mismo. Como decimos en Portugal, todos están en el mismo barco».

Dalot está cerca de Ronaldo e hizo que Raphael Varane y Casemiro estuvieran a la distancia auditiva durante la exitosa temporada 2022-23 de United, tres ganadores en serie para mirar. Su estado físico es tan conocido que solo se ha perdido 13 partidos del club desde que regresó al United de un préstamo estacional en AC Milan en 2021.

Una fuente dijo que Dalot «tomó todas las buenas características mientras jugaba con Cristiano y su dedicación solo mejoró más». Dalot usa compresores de piernas en vuelos de distancia a largo plazo para reducir cualquier dolor muscular y maximizar la circulación sanguínea.

Dalot está cerca de Ronaldo

Las fuentes han señalado cuánto se ve ahora Dalot más delgado y cincelado en contraste con sus fotos de Apocalipsis en junio de 2018. Dalot, en el momento 19, se recuperó de una lesión en el menisco que lo amaba durante tres meses, pero tenía una cara de querubín. Ahora emplea a un chef privado para preparar sus comidas en casa.

En cinco años y medio, Fernandes perdió solo dos competiciones del United debido a lesiones. «Tiene el umbral de dolor más alto que he encontrado», dijo una fuente de Carrington.

Su influencia permanece en profundidad. Tan recientemente como el empate 1-1 con Fiorentina el sábado, Fernandes insistió en que Patrick Dorgu mostrara más intensidad en el minuto 78. Un minuto después, Dorgu corrió en el área de penalización.

Fernandes rechazó la oportunidad de abandonar United

Amorim grabó Mazraoui, firmado por diez hag, como «es un personaje que me gusta». Mazraoui jugó en siete posiciones diferentes la temporada pasada y descansó solo por dos juegos.

Joshua Zirkzee está entusiasmado con la motivación de una presencia Martínez, marginada desde el 2 de febrero con una lesión en la rodilla, está en la sala de tratamiento. Martínez suministró a United en el juego de ecuación de la Liga Europa 1-1 con Fenerbahce el año pasado.

Maguire, despojado del capitán por las diez hag en julio de 2023, el brazalete fue bajo amorim por primera vez durante la paliza del 4-0 de Everton el 1 de diciembre. La forma de Maguire en las últimas dos temporadas, después de haber visto una transferencia de £ 30 millones al colapso de West Ham United, el Testamento es testimonio en su resolución. Ahora es uno de los puentes de sesiones de firma respetables en la era posterior a Ferguson.

Maguire retiró el brazalete la temporada pasada

United abrió las puertas el viernes para su renovado centro de Carrington. Heaton, Een Veteraan Van TrainingsDagen Op Lyttleton Road en de Cliff Als Een Schooljongen, Beschreef de lancering als «Momento en el club. Vooral Voor Ons als Spelers Zijn We Bon Altijd. Vooruit Te Gaan en Vooruit Te Gaan en Vooruit Te Gaan en Vooruit Te Gaan en Vooruit Te Gaan

Dalot no es tan demostrativo como su compatriota Fernandes, pero se alienta a atraer a los jugadores. «Por supuesto, de lo contrario no podríamos estar en ese grupo», dijo. «Creo que la decisión fue clara, porque, por supuesto, estamos hablando de seis jugadores con diferentes personalidades, pero al mismo tiempo tenemos que exigir más unos de otros, crear esta cultura donde cuando las cosas no van en la dirección correcta, tenemos que ser asertivos y hacerlo bien.

«Creo que esa es la única forma de ir a donde queremos ir».

Espere algunos más B ******* GS.