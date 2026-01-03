Once jugadores podrían perderse el choque de la Premier League entre Man City y Chelsea

Manchester City y Chelsea se enfrentan en el Etihad Stadium el domingo por la noche y el partido será crucial para ambos equipos.

Savinho es una de las preocupaciones por lesiones del Manchester City de cara al choque con el Chelsea (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

El Manchester City abandonó el Estadio de la Luz frustrado el día de Año Nuevo después de realizar 14 tiros pero no pudo romper la obstinada defensa del Sunderland. Josko Gvardiol tuvo quizás las dos mejores oportunidades cuando su cabezazo a quemarropa fue salvado y su inteligente toque pegó en el exterior del poste.

Desafortunadamente para el City, ahora parece que hay hasta siete jugadores que podrían perderse el gran partido del domingo contra el Chelsea debido a lesiones o convocatorias internacionales. Rayan Ait Nouri Y Omar Marmush Ambos estarán ausentes del equipo del City mientras sus selecciones nacionales avanzan a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones (AFCON).

Mediocampista defensivo Nico González Fue la preocupación inmediata del City, que se vio obligado a abandonar durante el descanso. Su problema exacto no está claro en este momento y Pep Guardiola insistió en que estaba esperando una actualización sobre su estado físico.

de Savinho Las lesiones parecen ser un problema mayor, y Guardiola dijo que su situación de lesiones «no pintaba bien». Es probable que ambos hombres se pierdan contra el Chelsea para evitar complicar aún más sus lesiones de cara a una temporada ocupada en enero.

Mateo Kovacic Está definitivamente descartado, ya que continúa recuperándose de un problema de tobillo de larga evolución. Juan Piedras está más cerca de regresar de un problema en el muslo del que el City ha insistido que está más cerca de recuperarse, pero queda por ver si el choque con el Chelsea llegará demasiado pronto para él. Guardiola hablará con el equipo médico del City para valorar si Rodri y Jeremy Doku pueden jugar contra el Sunderland tan pronto después de regresar pero han superado sus respectivos problemas de lesiones.

Mientras tanto Óscar BobbEl jugador, buscado por el Borussia Dortmund, probablemente estará de baja después de lesionarse el tendón de la corva durante el partido de cuartos de final de la Copa Carabao contra el Brentford. El Chelsea se queda sin entrenador permanente después de que Enzo Maresca dejara el club el día de Año Nuevo.

En el campo, Marc Cucurella Es duda tras perderse el empate en Bournemouth por un problema en el tendón de la corva. Levi Colwill Está de baja por un largo tiempo por un problema de ligamento cruzado anterior que le garantiza no jugar contra el City.

Romeo Lavia Y Dario Essugo Ambos tienen problemas en los muslos que probablemente no se solucionarán antes del partido en el Etihad Stadium. A diferencia del City, el Chelsea no tiene jugadores en la AFCON.