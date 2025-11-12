Once jugadores del Manchester United están listos para entrenar extra después de preocupaciones por una triple lesión

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, tendrá un equipo más pequeño durante el parón internacional, ya que muchos de sus jugadores están en servicio internacional.

Tanto Harry Maguire como Joshua Zirkzee permanecerán en el Manchester United durante el parón internacional. (Imagen: Alex Pantling/Getty Images)

El último avance internacional está a la vuelta de la esquina y eso significa que la mayoría del equipo de Rubén Amorim viajará por todo el mundo para representar a sus selecciones nacionales.

Tal como están las cosas, 15 miembros del equipo estarán fuera de Carrington en los próximos días mientras el Manchester United mira hacia el partido en casa contra el Everton el lunes 24 de noviembre. El empate 2-2 del sábado contra el Tottenham significa que el United busca extender su racha invicta de cinco partidos.

Aunque Amorim y su personal tendrán un equipo más pequeño durante el parón internacional, esto les dará tiempo para trabajar más estrechamente con los jugadores que se quedaron atrás.

La mayoría simplemente se quedó fuera de sus respectivas selecciones nacionales para los próximos partidos. Sin embargo, existe una preocupación importante por las lesiones del United: el delantero Benjamin Sesko se retira del equipo esloveno debido a una lesión en la rodilla que sufrió en el empate contra los Spurs.

El Manchester Evening News entiende que Sesko será evaluado más a fondo en el United esta semana. Pero no se cree que la lesión sea grave.

También se temía por lesiones a Casemiro. El centrocampista quedó fuera ante el Tottenham, pero tal como están las cosas seguirá incorporándose a la selección brasileña.

Un jugador que no estará en el club pero que no se espera que participe en partidos internacionales es el defensa Lisandro Martínez. Acaba de regresar a entrenar con el United mientras continúa recuperándose de una grave lesión en la rodilla.

Estaba previsto que se incorporara a la selección argentina para participar en los entrenamientos, pero no fue incluido en la convocatoria para los próximos partidos internacionales.

Lisandro Martínez entrenará con la selección argentina durante el parón internacional. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Un total de once jugadores, incluido Sesko, se quedaron con el United durante el descanso. Es probable que dedique tiempo a trabajar en su recuperación de la lesión y podría unirse al defensa Harry Maguire, quien fue el tercer jugador en retirarse contra los Spurs.

El internacional inglés no fue incluido en la convocatoria de Thomas Tuchel para los partidos contra Serbia y Albania, por lo que puede someterse a la rehabilitación necesaria en Carrington.

Otros cuatro internacionales ingleses permanecen en el United después de no haber sido convocados para la plantilla. Luke Shaw, Mason Mount, Kobbie Mainoo y Tom Heaton esperarán con ansias el partido contra el Everton y trabajarán más estrechamente con Amorim.

A ellos se unen los jóvenes Ayden Heaven, Tyler Fredricson y Chido Obi, quienes buscan impresionar en un intento por ingresar al primer equipo.

Tyrell Malacia y Joshua Zirkzee también estarán dentro y alrededor del equipo durante el parón internacional, después de no ser convocados por la selección holandesa.

La plantilla más pequeña podría dar a otros jugadores jóvenes la oportunidad de unirse a los entrenamientos del primer equipo para impulsar la colaboración con Amorim y su cuerpo técnico.

En cuanto a aquellos en servicio internacional, United seguirá de cerca su progreso y cruzará los dedos para que regresen en forma y saludables.