Omar Berrada ha explicado las prioridades del Manchester United, mientras que Ruben Amorim se apega a su papel de gerente.

Omar Berrada ha hablado públicamente en medio de la lucha del Manchester United (Imagen: Oli Scarff/AFP a través de Getty Images)

Omar Berrada insiste en que el Manchester United está construyendo para el «largo plazo» en un mensaje que indica su apoyo a Ruben Amorim.

United -Baas Amorim se está poniendo cada vez más después de que solo han recolectado una victoria de sus primeros cinco juegos de la temporada.

Desde su nombramiento en noviembre de 2024, United solo recogió 31 puntos de 31 partidos de la Premier League.

El fracaso de Amorim de tener un impacto positivo a corto plazo, United vio a un final 15 en el puesto la temporada pasada, su más bajo en la historia de la Premier League.

Con solo cuatro puntos de su inauguración de cuatro partidos de liga en la cima de una humillante salida de la Copa Carabao al equipo de la Liga Dos Grimsby Town, United ha pasado su peor inicio de una temporada en 33 años.

Las noticias de la noche de Manchester Comprende que la Hierarquía de Old Trafford continúa apoyando a Amorim y no disparó el espíritu de él.

United gastó £ 216 millones en nuevas sesiones de firma en la ventana de transferencia de verano y el CEO Berrada cree que el club ha sido creado para el éxito futuro.

El miércoles, United anunció sus resultados financieros para 2024-2025, con un ingreso récord de £ 666.5 millones.

En un comunicado, el ex jefe de Manchester City, Barkrada, dijo: «Si bien nos instalamos en la temporada 2025/26, estamos trabajando duro para mejorar el club en todas las áreas. En el campo estamos contentos con las adiciones que hemos hecho a nuestros primeros equipos de nuestros hombres y mujeres en el verano, mientras construimos a largo plazo».

Omar Berrada queda para apoyar a Ruben Amorim (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Los comentarios de Berrada sugieren que la jerarquía unida todavía cree que Amorim es el hombre que trae los días de gloria de regreso a Old Trafford.

Pero después de la extensa derrota por 3-0 del domingo en el Derby de Manchester, los informes surgieron y afirmaron que United ya calificó las opciones para reemplazarlo.

El espejo Informe que el ex gerente de Crystal Palace, Oliver Glasner, Marco Silva Van Fulham, Bournemouth, el gerente de Crystal Palace, Marco Silva Van Fulham, Andoni Iraola de Bournemouth y Mauricio Pochettino, que se acercaron en 2022, cerca de la lista de candidatos del club.

Esto se agrega que Amorim efectivamente tiene tres competiciones para salvar su trabajo antes del descanso internacional de octubre.

Amorim estará desesperado por incluir una segunda victoria de la campaña cuando United Chelsea le da la bienvenida al patada del sábado a las 5:30 p.m.

Su equipo también viaja a Brentford y el anfitrión de Sunderland antes de los internacionales de octubre.

