El gerente del Manchester United, Ruben Amorim, se examina seriamente en su trabajo después de un mal comienzo de la campaña de la Premier League que ha aumentado la presión sobre el entrenador en jefe portugués

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

El Manchester United podría estar convencido de contratar al gerente de Crystal Palace, Oliver Glasner, para reemplazar a Ruben Amorim gracias a un factor olvidado alrededor de su contrato de Selhurst Park.

El futuro de Amorim está vestido con incertidumbre después de un mal comienzo de la campaña. La derrota del fin de semana pasado en Brentford aumentó la presión exponencialmente en el entrenador en jefe portugués.

Si bien las derrotas para el Arsenal y el Manchester City, así como un empate en Fulham, no fueron ideales, perdieron las abejas de lucha libre sobre la posición de Amorim. Deporte para hombres Comprende que United actualmente no es un reemplazo para Amorim en la fila y que actualmente no hay necesidad de despedirlo.

Una derrota en casa en Sunderland el sábado, sin embargo, esta foto puede cambiar drásticamente. Uno de los nombres que debe estar vinculado a un traslado a Old Trafford como AMORIM HOED es Glasner.

El entrenador en jefe del palacio ha hecho maravillas después de que las llevó a la Copa FA la temporada pasada y una invicta League de la Premier League. Aunque su CV es impresionante, las implicaciones de costos para contratar a los austriacos también dependerán de los rojos.

Lo que se puede olvidar es que el contrato de Glasner con los Eagles termina al final de esta temporada. BBC Sport entiende que Palace Glasner ha ofrecido un nuevo acuerdo, pero eso no está firmado.

Se cree que quería esperar hasta el final de la ventana de transferencia de verano antes de decidirse si quiere o no comprometer su futuro al club. Después de una ventana difícil donde se estiró el presupuesto del club, se supone que Glasner está más inclinado a irse en lugar de quedarse.

(Imagen: Getty Images)

Para United, esto se considera un gran positivo para contratar al austriaco. Si quieren nombrarlo a la mitad de la temporada, el paquete de compensación que le debe al palacio sería pequeño porque no permanece en su trato por mucho tiempo.

Como alternativa, pueden querer esperar hasta el final de la temporada cuando es probable que Glasner sea un agente libre y United no tenga que pagar nada. Otros agentes libres Gareth Southgate y Xavi también están vinculados a un traslado a Old Trafford como reemplazo de Amorim.

