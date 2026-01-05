Oliver Glasner ya se negó a sustituir a Rubén Amorim en el Manchester United

El técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, termina contrato al final de la temporada y se le ha vinculado con el sustituto de Ruben Amorim en el Manchester United.

Oliver Glasner ha sido vinculado con el puesto del Manchester United. (Imagen: (Michael Driver/MI News/NurPhoto vía Getty Images))

Oliver Glasner se ha convertido en el favorito para sustituir a Ruben Amorim en el Manchester United. El portugués abandona Old Trafford tras criticar la jerarquía del United tras el empate de su equipo ante el Leeds United el domingo.

A Darren Fletcher se le ha asignado un cargo temporal, con una gran cantidad de nombres ya vinculados al puesto. Y Las noticias de la noche de Manchester entiende que el United se siente cómodo con Fletcher a cargo de los asuntos del primer equipo durante más de un partido mientras sopesan sus opciones sobre un sucesor permanente de Amorim.

Pero uno de los nombres que se vinculan con el reemplazo de Amorim es Glasner, quien no sólo guió al Crystal Palace a la gloria de la Copa FA la temporada pasada sino que también ya entró en los últimos seis meses de su contrato en Selhurst Park. Y cuando la edición austriaca de Kicker le preguntó directamente en septiembre sobre los rumores que le vinculaban con el United y otros «clubes importantes», Glasner se negó a descartar sustituir a Amorim en Old Trafford.

Dijo: «Sigo todos los rumores, y eso es todo. [to it] – neutral y completamente relajado. Me concentro en el trabajo diario con mis jugadores y entrenadores y trato de disfrutarlo lo máximo posible».

Cuando se le preguntó sobre su situación contractual en Palace el mes pasado, Glasner dijo: «No hay tiempo. Créanme, nunca pienso en mi futuro en este momento. No es importante en este momento».

«Sé que hay muchos rumores. Pero no sé cuántos clubes he dirigido en los últimos tres meses y sigo aquí.

Rubén Amorim ha sido despedido del Manchester United. (Imagen: Getty Images)

«Una vez que tomemos una decisión, en primer lugar, los jugadores la escucharán y, en segundo lugar, [the media] lo oiré.»

El austriaco explicó por qué se pospusieron las conversaciones: «Simplemente no hemos hablado de ello. El presidente estuvo en EE.UU. la semana pasada».

“Jugamos partidos fuera de casa en Burnley, Dublín, tuvimos que quedarnos allí una noche más, jugamos [Thursday] tarde y el viernes volamos a Leeds, no podemos volar de regreso así que tenemos que quedarnos hasta el domingo, y el martes vamos a los Emiratos [to face Arsenal]Entonces, ¿cuándo debería hablar de mi contrato?

«Por eso decimos: pospongamos esto cuando tengamos tiempo, no entre tres reuniones que duren diez minutos.

«Queremos hacerlo en un ambiente relajado y por el momento no hay ningún ambiente relajado. Por eso lo pospusimos».

Glasner añadió: «Todo lo que estamos hablando es de nuestros juegos ahora y del período de enero. ¿Las lesiones afectan eso o no? Teníamos un plan original, ¿deberíamos adaptarnos o no? Esto es de lo que estamos hablando ahora, no de mi contrato».

Los aficionados del Manchester United reaccionan ante el despido de Rubén Amorim

El United confirmó la salida de Amorim, diciendo en su declaración formal el lunes por la mañana: «Con el Manchester United sexto en la Premier League, los dirigentes del club han tomado a regañadientes la decisión de que ahora es el momento adecuado para hacer un cambio.

«Esto le da al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor resultado posible en la Premier League. El Club quiere agradecer a Rubén por su contribución al Club y le desea lo mejor para el futuro.

«Darren Fletcher se hará cargo del equipo contra el Burnley el miércoles».