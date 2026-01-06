Oliver Glasner ya envió una advertencia al Ineos sobre los vínculos con el entrenador del Man United

El entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, está siendo considerado como un posible sustituto de Ruben Amorim en el Manchester United.

Oliver Glasner está siendo considerado para el puesto en el Manchester United (Imagen: Sebastián Frej/Getty Images)

Así, el tiovivo directivo del Manchester United se reinicia después de menos de un año y medio de paralización. La salida de Rubén Amorim de Old Trafford quedó grabada en piedra tras su rueda de prensa en Leeds.

Al final de su mandato, su relación con la jerarquía del United se había desmoronado y el puesto de Amorim era insostenible. La renuencia a cambiar de un 3-4-2-1 fue vista como evidencia de su terquedad, pero es fácil ver por qué el ex entrenador en jefe del United puede sentirse mal, dada la evaluación de su jefe no hace mucho.

Cuando se le preguntó sobre su relación con Amorim, Sir Jim Ratcliffe elogió al técnico portugués. «Cada vez que voy al campo de entrenamiento hablo con Ruben», dijo Ratcliffe. «Me siento y tomo una taza de café con él y le digo dónde van mal las cosas, y él me dice que me vaya a la mierda. Me gusta».

Es posible que Amorim haya contado con demasiada frecuencia a sus superiores lo que realmente pensaba, y ese fue su final. Ahora se busca un sustituto y un nombramiento de larga duración podría posponerse hasta el final de la temporada.

Se está considerando un movimiento para Ole Gunnar Solskjaer o Michael Carrick para salvar el club hasta el verano, y ambos conocen el club y las responsabilidades de ser entrenador en jefe del primer equipo. Si alguno de ellos es nombrado, el próximo nombramiento permanente en la dirección del United se producirá en el verano.

Oliver Glasner ha hecho maravillas en Crystal Palace desde su nombramiento en febrero de 2024. El austriaco se hizo cargo de un equipo estancado y logró ganar la Copa FA y hacerlos competir en Europa.

Sin embargo, la falta de ambición en el mercado de fichajes ha puesto en peligro la posición de Glasner, ya que su contrato expira al final de la temporada. El jugador de 51 años no ha dado señales de querer firmar una extensión y tiene claro que está ansioso por asumir el puesto en Old Trafford.

Pero si Ineos quiere nombrar a Glasner, debe saber a qué se compromete. Al igual que Amorim, no teme expresar su opinión. Glasner no será un directivo al que le guste morderse la lengua si siente que no está recibiendo el apoyo que espera. Tras la derrota ante el United en Selhurst Park, donde Palace parecía cansado en la segunda mitad, el austriaco no se contuvo.

«Es la primera vez en su historia que juega al fútbol europeo», dijo. «Así que invirtamos en lugar de ahorrar. Era nuestro partido número 22 y así fue». [United’s] 14to juego [of the season]. Pude ver que estaban físicamente mejor.

«Y de nuevo, creo que ahora también es el momento de mencionarlo, eso es claramente culpa nuestra. Nos perdimos [the chance] para reforzar la profundidad del equipo en el verano y conocíamos el calendario, conocíamos a Ismaila [Sarr] Iba a la AFCON. Sorprendentemente, no pasó nada”.

Oliver Glasner es uno de los favoritos para sustituir a Rubén Amorim en el Manchester United

Esto tampoco es algo aislado. En Wolfsburgo, Glasner chocó con el director deportivo Jorg Schmadtke por la falta de refuerzos ofensivos después de que el club alemán alcanzara la Europa League en 2020.

Glasner finalmente perdió su trabajo en Wolfsburg por hablar demasiadas veces. No muy diferente de la forma en que Amorim dejó el United. United e Ineos no deberían buscar un ‘hombre que diga sí’ en su próxima cita. Esto rara vez funciona a largo plazo y eventualmente colapsará.

Pero Ratcliffe, Jason Wilcox, Omar Berrada y el resto de los tomadores de decisiones deben ser conscientes de que Glasner no se quedará de brazos cruzados si no se cumplen las promesas. El técnico del Palace, al igual que Amorim, lleva el corazón en la manga y esto le hará ganarse el cariño de los aficionados del United si es nombrado.

Despedir a Amorim y reemplazarlo con Glasner no significaría que las cosas serían fáciles para la junta. Glasner ha demostrado que está dispuesto a hablar, incluso si eso significa quemar puentes.