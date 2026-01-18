Oliver Glasner sobre el giro del Man United como ‘decisión de despido tomada’ después de comentarios explosivos

Según los informes, el presidente de Crystal Palace, Steve Parish, tomó una decisión sobre el entrenador Oliver Glasner inmediatamente después de sus comentarios «abandonados» tras la derrota por 2-1 ante el Sunderland.

El técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, podría dejar el club inmediatamente (Imagen: Getty Images)

Según los informes, Crystal Palace ha decidido no despedir a Oliver Glasner, aunque el técnico todavía dejará el club al final de la temporada. Sin duda, este acontecimiento pondrá al Manchester United en alerta máxima, ya que está en su lista corta mientras buscan un nuevo entrenador permanente.

Glasner enfrentó presión inmediata en Selhurst Park luego de sus últimos comentarios públicos tras la derrota del sábado por 2-1 ante Sunderland. El jugador de 51 años afirmó que él y el equipo se sintieron «decepcionados» después de que el club aceptara una oferta de £20 millones del Manchester City por Marc Guehi el viernes.

Según Sky Sports, los comentarios de Glasner dejaron al presidente del Palace, Steve Parish, «furioso» y considerando la posibilidad de despedir al austriaco, a quien se le ha relacionado con convertirse en el próximo entrenador permanente tanto del Manchester United como del Tottenham, con efecto inmediato.

Pero parece que ya se ha tomado una decisión final sobre el futuro de Glasner y el entrenador permanece en su puesto.

Glasner había confirmado en su conferencia de prensa previa al Sunderland el viernes que había informado a Parish y a la directiva de Palace de su intención de dejar el club cuando expire su contrato en el verano.

“Tomé mi decisión hace meses”, dijo Glasner, quien se unió a Palace en febrero de 2024 tras la salida de Roy Hodgson. ‘Tuve una reunión [with chairman Steve Parish] Durante el parón internacional de octubre cenamos y charlamos largamente y le dije que no firmaría un nuevo contrato con Crystal Palace».

Glasner declaró: «Le dije lo mismo al equipo hoy porque creo que es importante tener claridad ahora porque no quiero tener esta pregunta a los jugadores y ‘¿qué está pasando?'».

«Teníamos una agenda muy ocupada, así que no queríamos contarlo sólo porque queremos lo mismo. Steve y yo queremos lo mejor para Crystal Palace».

Tras sus comentarios, Glasner condujo a su equipo del Palacio a Sunderland. A pesar de tomar una ventaja temprana a través de Yeremy Pino, sufrieron una derrota por 2-1, extendiendo su racha sin victorias a 10 partidos.

En sus comentarios posteriores al partido, Glasner pareció criticar a Parish y a la junta directiva de Palace. Dijo: «Creo que los jugadores dieron todo lo que pudieron. No hicimos ningún cambio, mira el banquillo, allí sólo hay niños».

«Sentimos que nos están decepcionando por completo. Vender a nuestro capitán el día antes del partido es inaceptable.

“Nos estamos preparando y luego ayer [Friday]Me han dicho que nuestro capitán está siendo vendido, pero ¿por qué no la semana que viene? Al menos puede jugar este juego y otros jugadores regresarán la próxima semana. Realmente me molesta.

‘Si te arrancan el corazón dos veces al año, con [Eberechi] Eze un día antes de un partido en verano y tu capitán un día antes de un partido: simplemente no lo entiendo».

«He estado en el fútbol durante treinta años y nunca he experimentado esto, ni una sola vez. Ahora sucede dos veces en seis o siete meses. Así es exactamente donde estamos ahora. Llevamos semanas jugando con sólo doce o trece jugadores en nuestra selección. Algunos jugadores ya han jugado su partido número 35».

Glasner es el favorito de las casas de apuestas para hacerse cargo del United para el partido inaugural de la temporada 2026/27 tras la decisión del club de despedir a Ruben Amorim a principios de este mes. Michael Carrick ha asumido responsabilidades interinas hasta el final de la actual campaña y es el segundo favorito para asegurar el puesto de forma permanente la próxima legislatura.

Carrick tuvo un comienzo ganador en su rol interino, guiando al United a una impresionante victoria por 2-0 sobre el Manchester City el sábado. Los Rojos hicieron una actuación impresionante, controlando el juego desde el principio y podrían haber conseguido un triunfo aún más contundente.

Según Mirror Football, Glasner también estaría dispuesto a asumir el cargo de entrenador del Tottenham si los Spurs deciden separarse de Thomas Frank.