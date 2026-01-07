Oliver Glasner se inclina para transformar al Man United en la brutal evaluación de Ruben Amorim

El Manchester United está buscando un nuevo entrenador tras el despido de Ruben Amorim y se espera que el técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, consiga el puesto.

Oliver Glasner ha sido vinculado con el puesto de entrenador del Manchester United. (Imagen: Steve Bardens – AMA/Getty Images)

Joe Cole, ex estrella del Chelsea e Inglaterra, ha respaldado a Oliver Glasner como el candidato ideal para dirigir el Manchester United y explicó por qué era el «momento adecuado» para que Ruben Amorim dejara el club. United se separó de Amorim el lunes, ya que el jugador de 40 años pasó solo 14 meses a cargo en Old Trafford.

Darren Fletcher está a cargo temporal del United por el momento y supervisará el partido de la Premier League del miércoles por la noche contra el Burnley.

Ya hay informes de que Ole Gunnar Solskjaer podría regresar al United para ocupar el puesto de forma interina hasta el final de la temporada mientras el club busca un nombramiento a largo plazo.

Glasner ha sido vinculado con el puesto de entrenador del United en los últimos días, pero se apresuró a descartar las especulaciones cuando le hicieron ese tipo de preguntas en una conferencia de prensa reciente.

Cole, por su parte, ha explicado que siente simpatía por Amorim tras la marcha del portugués del United.

«Era el momento adecuado», le dijo Cole a Paddy Power. “Cuando entró al club y todos esperaban que simplemente entrara y bailara el vals como lo hacía [Sporting] Lisboa, nunca estuve realmente de acuerdo con eso.

«Los propietarios también deben mirarse a sí mismos. Tenían a Dave Brailsford allí, pero el club ha sido un desastre durante tantos años y lo siento por Rubén». [Amorim]».

Cole también explicó por qué considera a Glasner como el sucesor permanente de Amorim en el club. Señala la actual situación contractual del austriaco en Selhurst Park como una que podría ayudar al United.

«Bueno, es una situación similar en el Chelsea, ya no miras a los mejores», dijo Cole.

«No vas a comprar allí», dijo Cole.

“Así que a los fanáticos del Crystal Palace no les gustará que diga esto, pero les preocupa que su entrenador reduzca su contrato a seis meses porque creo que Oliver Glasner podría ser alguien que pueda volver a encarrilar al Manchester United si las personas que están por encima de él le dejan hacer su trabajo.

«¿Existe un sistema detrás de escena? ¿Van a trabajar juntos?

«¿Pueden trabajar juntos? ¿Cómo es esa relación a largo plazo?

«Puedes tener el mejor entrenador del mundo y el mejor director de fútbol del mundo (y los mejores científicos deportivos), pero si no trabajan juntos, no puede funcionar».