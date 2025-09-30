Oliver Glasner rompe el silencio al reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United

Oliver Glasner es el favorito de los corredores de apuestas para reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United

Oliver Glasner y Ruben Amorim (Imagen: (Paul Ellis/AFP a través de Getty Images))

Oliver Glasner se ha negado a excluir a Ruben Amorim después de haber admitido que está al tanto de las especulaciones que lo conecta con el Manchester United. El mal comienzo de los rojos de la campaña tuvo lugar durante el fin de semana cuando Brentford los venció 3-1 en el estadio de la comunidad GTech.

Según lo informado por los hombres el lunes por la mañana, Amorim conserva el apoyo de la Junta de United a pesar de la derrota contra las abejas, y no se está redactando ningún reemplazo. Sin embargo, eso no se detuvo con la especulación sobre el futuro futuro del jugador de 40 años.

Y después del LED de Crystal Palace a la gloria de la Copa FA la temporada pasada e ingresando los últimos 12 meses de su contrato en Selhurst Park, Oliver Glasner es el favorito de los corredores de apuestas para reemplazar a Amorim. Y cuando se le preguntó directamente sobre los rumores que lo conectan con United y otros ‘clubes superiores’ a través de la edición austriaca de Kicker, respondió: «Sigo todos los rumores, y eso es todo: neutral y completamente relajado.

«Concéntrese en el trabajo diario con mis jugadores y entrenadores e intente disfrutarlo tanto como sea posible».

Los Rojos son actualmente 14 en la mesa de la Premier League y regresan a la acción contra Sunderland el sábado. Y Gary Neville teme que Amorim pueda ser despedido si los gatos negros golpean su antiguo lado.

«Creo que si se trata de este punto, tienes que ver qué sucederá el próximo sábado contra Sunderland», dijo. «Tienes un partido contra Sunderland en casa.

«Y Sunderland, como sabemos, están claramente en una forma considerable. Pero si ese juego va en contra del Manchester United, verá preguntas muy, muy grandes que se hacen de la propiedad.

‘Grandes preguntas. Trajeron un gerente joven. Ha jugado un sistema completamente diferente. Han invertido en un sistema completamente diferente. Ellos trajeron [Patrick] Dorgu entró y trajeron a otros jugadores.

«Y si tenían 14, 15, 16, 16 de octubre, donde dije al comienzo de la temporada, si el Manchester United fue en octubre la temporada pasada, no es una única.

«Será lo que eres y será un patrón, y luego los gerentes tienen una presión enorme. Hemos visto en los últimos días lo que le sucedió a Graham Potter (cerca de West Ham)».

Hablando en el podcast de Gary Neville, el ex defensor concluyó: «Así que mira, por eso estoy preocupado.

“Por eso estoy preocupado porque esto no desaparecerá, y se acumulará en esta próxima semana más o menos.

«Y creo que se necesita una victoria más que nunca en Old Trafford el sábado contra Sunderland».

