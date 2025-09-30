Oliver Glasner responde a Man United Links después de que Ruben Amorim se enfrente

La derrota por 3-1 del Manchester United contra Brentford el sábado deja la presión sobre Ruben Amorim con el descanso internacional durante apenas una semana

Ruben Amorim en Brentford vs Manchester United (Imagen: Getty Images)

Después de una tercera derrota de seis partidos de liga, el Manchester United siente que el entrenador en jefe Ruben Amorim de Hitte. Sin obligaciones europeas a mitad de semana esta temporada, tiene suficiente tiempo para pensar en la pérdida de 3-1 en el estadio de la comunidad GTech de Brentford y se enfrenta a un solo partido, un conflicto en casa con Sunderland, antes del descanso internacional de octubre y una oportunidad para que los mayores UPS de United posiblemente hagan un cambio.

Después de la derrota del sábado, que vino de un Igor Thiago -Double y un tercio de Mathias Jensen de Brentford, United está en el puesto 14 en la mesa. Solo tres equipos han dejado más goles esta temporada que Kant de Amorim, todos los cuales se encuentran actualmente en la zona de descenso.

El juego no se pasó sin controversia, especialmente con el debate sobre Nathan Collins, quien evita un envío por un error sobre Bryan Mbeumo, pero United debe concentrarse en el futuro en lugar de quedarse quieto en el pasado. Durante un tiempo, sin embargo, aquellos que observan desde la barrera han comenzado a sugerir que se está agotando el tiempo para Amorim.

Si Amorim sobrevive al descanso internacional, una competencia desafiante está esperando en el otro lado. United viajará a Anfield el 19 de octubre, y otra pérdida para Liverpool por Arne Slot en el medio, pudo ver la parte superior de la mesa latiendo.

Dados los resultados del fin de semana, no sorprende que el futuro de Amorim sea el tema candente cuando comenzamos la nueva semana. Aquí están las últimas actualizaciones sobre United y su jefe de supresión.

Neville critica la decisión Amorim

Mason Mount durante Brentford vs Man United (Imagen: Getty Images)

El ex capitán del Manchester United, Gary Neville, quedó atónito cuando trató de entender la elección de Ruben Amorim de usar Mason Mount en un papel desconocido durante el juego del sábado. Mount apareció como un ala de izquierda durante partes de la reunión con Brentford, donde el mediocampista vino para Luke Shaw cuando United condujo hacia atrás y se atascó a la izquierda después de que Patrick Dorgu había abandonado el campo.

«Su plan se ha llevado a cabo, y luego está su entrenador que tiene una idea y se asegura de que entregue esa idea y no se voltee con su idea con los jugadores, lo que a veces puede socavar lo que está tratando de lograr», dijo Neville en el podcast Gary Neville. «Pero cuando colocas Mason Mount en el ala izquierda y terminó en Brentford nuevamente en Brentford en los últimos cinco minutos del juego para verse terrible.

«No se puede poner a Mason Mount en el ala izquierda. Lo siento, simplemente no puede suceder. No puedo ver a Mason Mount jugando en un equipo de fútbol. A veces tengo problemas para verlo en su posición natural, pero en realidad colocarlo en el ala izquierda es ridículo. Absolutamente ridículo».

Glasner trata la especulación de los unidos

Oliver Glasner en Crystal Palace vs Liverpool (Imagen: Getty Images)

Crystal Palace -Baas Oliver Glasner se ha convertido en uno de los gerentes en relación con el posiblemente Amorim de reemplazo, y ganó una victoria contra el Liverpool el sábado. Después del triunfo, se enfrentó a preguntas sobre un posible movimiento a Old Trafford, pero permaneció cauteloso sobre su futuro.

«Sigo todos los rumores, y eso es todo lo que hay, neutral y completamente relajado», dijo Glasner a la edición austriaca de Kicker. «Concéntrese en el trabajo diario con mis jugadores y entrenadores e intente disfrutarlo tanto como sea posible».

Palace ahora es el único lado que será derrotado en la Premier League después de su victoria sobre los rivales Liverpool, quien terminó el inicio impecable de los Rojos. Eddie Nketiah anotó un gol tardío crucial en Selhurst Park y llevó al equipo de Glasner al tercer lugar en el ranking.

Shearer mantiene la posición de la tarjeta roja

Nathan Collins escapó de una tarjeta roja por su error en Bryan Mbeumo (Imagen: AFP a través de Getty Images)

El ex delantero de Inglaterra, Alan Shearer, ha fortalecido su opinión de que Nathan Collins obtuvo una tarjeta roja por su desafío en Bryan Mbeumo durante la reunión del sábado. Además, espera un reconocimiento de PGMol -Baas Howard Webb.

«Bueno, me dijeron que este era el centro de competencia, que salió, eso es lo que la var se transmite el uno al otro y lo apagó», dijo Shearer en el resto es el podcast de fútbol. «Pero estoy bastante seguro, probablemente, no, verás a Howard Webb saliendo a decir:» Esa es otra que estamos equivocados. «No hay forma de que vaya por la pelota.

«Claramente lo retira, Mbeumo lo habría puesto en el fondo de la red: es una decisión ridícula, es claramente un gran error por parte del árbitro y el var nuevamente».

