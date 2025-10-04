Oliver Glasner podría traer cinco jugadores a Man United si reemplaza a Ruben Amorim

Bajo una presión intensa con inconsistencia, Ruben Amorim todavía está lleno en el Manchester United y Crystal Palace –Baas Oliver Glasner está fuertemente conectado con el trabajo

Oliver Glasner está conectado a United con Ruben Amorim bajo fuego (Imagen: 2025 Allstar)

Crystal Palace -Baas Oliver Glasner continúa asociándose con la pista en el Manchester United con la posición de Ruben Amorim que está amenazada.

Amorim solo ha ganado 18 de sus 49 juegos en su tiempo con los Red Devils. Después de la derrota por 3-1 de Brentford el pasado fin de semana, quien dejó United 14 en la Premier League con dos victorias de su apertura de seis juegos, se mantuvo la especulación sobre el futuro del entrenador portugués en Old Trafford.

El stock de Glasner está en un récord con la Victoria FA de Palace de la Copa FA y ha tenido un comienzo invicto esta temporada. El hombre de 51 años ha estado a cargo del Palacio desde febrero de 2024, cuando reemplazó a Roy Hodgson y cambió por completo el proceso del club.

Las noticias de la tarde de Manchester Informó el lunes por la mañana que Amorim conserva el apoyo de la jerarquía antes de un crujido contra Sunderland el sábado. Sin embargo, si INEOS tira del tractor sobre Amorim, Glasner sería uno de los principales candidatos.

Si el austriaco estuviera de acuerdo con Old Trafford, hay mucho talento en su equipo de palacio que podría intentar llevarlo con él.

Adam Wharton

Wharton se ha convertido en uno de los centrocampistas más comunes de Europa. La ex estrella de Blackburn Rovers está fuertemente conectada con un traslado a Old Trafford durante la mejor parte de un año, por lo que el ex Ster Rio Ferdinand incluso afirma que firmaría al jugador «en un latido».

Adam Wharton es un objetivo a largo plazo del de Manchester United (Imagen: Getty Images)

El jugador de 21 años aprobó una campaña de éxito de lesiones la temporada pasada, aunque todavía logró dos asistencias en 20 juegos de liga de la base del centro del campo. Este año, Wharton ha sido un pilar en el lado de Glasner, y ha hecho una asistencia e impresionada al dictar el juego de profundidad mientras protege su línea de fondo.

Según los informes, el internacional inglés es apreciado por el palacio por Palace y tiene un acuerdo que lo trae hasta 2029. United no logró fortalecer su sala de motor en el verano, después de que un movimiento para Carlos Baleba de Brighton no pudo materializarse, y su centro del campo de dos hombres a menudo lo golpeó y en la pierna esta temporada.

Si Amorim se va y Glasner toma rumbo, Wharton sin duda estaría en la parte superior de la lista de compras cuando se trata de jugadores que llevaría con él de las Águilas.

Daniel Muñoz

Palace firmó a Muñoz, de 29 años, Van Genk a la mitad de la temporada 2023/24 e inmediatamente tuvo un impacto. El furioso full-back logró cuatro asistencias en 16 juegos en su primera mitad de temporada en el sur de Londres. La temporada pasada arrojó cuatro goles y tomó cinco asistencias.

Daniel Muñoz ha jugado un papel importante en la reciente racha de una fuerte forma de palacio (Imagen: Michael Regan – De Fa/de Fa a través de Getty Images)

La estrella colombiana tiene una asistencia esta temporada en seis partidos de la Premier League esta temporada y atrajo los cumplidos de Jamie Carragher en la victoria de Palace sobre Liverpool el pasado fin de semana.

Muñoz también anotó el primer gol europeo de Palace en una victoria por 2-0 sobre Dynamo Kyiv el jueves por la noche. Debido a que Diogo Dalot falla la posición de retroceso de la derecha de sí misma, la puerta ciertamente está abierta para él.

Marc Guehi

Guehi, de 25 años, fue solo unos momentos retirados de hacer cola para los rivales amargos de United Liverpool este verano. Se acordó una transferencia de £ 35 millones con el medio detrás de Inglaterra, incluso cuando asistía a una médica.

Glasner casi perdió a Marc Guehi por Liverpool este verano (Imagen: AFP a través de Getty Images)

Palacio, sin embargo, se enchufó en la undécima hora. En el último año de su acuerdo en Selhurst Park y Liverpool, se espera que Guehi regrese para una transferencia gratuita el próximo verano, pero pueden enfrentarse a más competencia.

En caso de que Glasner tome la posición de gestión en United, el estado del agente libre de Guehi, así como su idoneidad para jugar en un trasero tres, lo convierten en una llegada ideal. Sin embargo, con el Real Madrid también vinculado a un interés y su relación gerente-jugador que a veces parece tensa, ofrece una opción menos realista.

Jean-Philippe Mateta

Mateta anotó 17 goles para Palace la temporada pasada y ya ha tomado cuatro en todas las competiciones este año. El poderoso francés estaba conectado a una gran cantidad de clubes en el verano, donde el Palacio se centró en alrededor de £ 45 millones.

Aunque United pasó Groot en la reforma de su línea de referencia este verano con Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Matheus Cunha, Mateta pudo ofrecer el nuevo ataque de atributos unidos, a saber, la fuerza brutal.

Jean-Philippe Mateta del Palacio de Cristal (Imagen: Eddie Keogh/Getty Images)

Sobre lo bueno, el podcast Bad & the Football, el ex centrocampista Paul Scholes afirmó que United incluso debería bucear para el jugador de 28 años, que acaba de llamar al equipo francés por primera vez.

«Dije la fecha límite de transferencia de enero pasado, Man United necesitaba a Mateta en el Palacio», dijo. «Genial, fuerte, la frontera lidera, es una amenaza, causa problemas. Pero no van a comprarlo porque es ‘Palacio de Cristal’, no encaja en la factura. No está de moda. Es mucho mejor jugador que Sesko y lo hace en la Premier League».

Ismaola sarr

Sarr ha sufrido un comienzo difícil en el Palacio después de firmar a Marsella en 2024. Sin embargo, floreció en un atacante flexible que puede jugar en la línea del frente con un ojo para el gol.

Sarr anotó 12 goles la temporada pasada y ha acreditado su fuerte relación con Glasner porque lo ayudó a adaptarse a la vida en los Eagles. El jugador de 27 años se enfrentaría a la competencia en United, pero sería una opción de escuadrón muy valiosa.

Sarr ha hecho un inicio de temporada eléctrico (Imagen: Andrzej Iwanczuk/Nurphoto)

Hablando con Club Media en diciembre de 2024, dijo: «Al principio le dije:» Necesito un entrenador que, si hago algo, me corrige porque lo necesito. «Creo que le está yendo bien.

El objetivo de la ex estrella de Watford también ayudó al Liverpool el fin de semana pasado. La estrella de Senegal tiene un récord notable contra el equipo de Anfield, que empaca cinco goles y dos asistencias en ocho juegos contra los campeones de la Premier League, sin duda una faceta que también atraería a los fanáticos de United si Glasner tomara el trabajo y tomara Sarr.

