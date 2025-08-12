El nuevo Manchester United Transfer News como Besiktas Target Wantaway delantero Jadon Sancho.

Se dice que Ole Gunnar Solskjaer está feliz de firmar a Jadon Sancho nuevamente. (Imagen: Jakub Porzycki/Anadolu a través de Getty Images)

El presidente de Besiktas, Serdal Adali, ha insistido en que su club, administrado por el Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, quiere firmar a Jadon Sancho este verano.

Sancho ha estado en el desierto en Old Trafford desde septiembre de 2023, cuando transmitió quejas con el ahora gerente de formación Erik Ten Hag en las redes sociales. A partir de enero de 2024, pasó la segunda mitad de la campaña en Borussia Dortmund antes de regresar el año pasado y prestado el día de la fecha límite de verano.

Chelsea había acordado un golpe con la obligación de comprar al atacante al final de la campaña. Sin embargo, una incapacidad para llegar a un acuerdo sobre salarios al final de la temporada pasada aseguró que el extremo regresó a United.

Los Blues pagaron una multa de £ 5 millones en United, pero los Rojos ahora se han quedado con la tarea de buscar un nuevo club para Sancho. El jugador de 25 años ya ha insistido en que quiere irse permanentemente este verano, pero los vruiters son difíciles de encontrar.

Sin embargo, un salvador, en forma de cara familiar, puede ser para el rescate. Solskjaer se mudó a Besiktas en enero y actualmente se encuentra en medio de su primera ventana de transferencia de verano con el club.

Se supone que un atacante está en su lista de prioridades y se le preguntó al presidente de su club sobre la posibilidad de firmar a Sancho en una conferencia de prensa el lunes. Respondentemente, Adali dijo a través de NTVSPOR: «Lo quiero tanto como el club lo quiere. También dije esto sobre otras transferencias.

«La decisión de un jugador de venir a Turquía es crucial.

«No tenemos el lujo de comprar todos los jugadores que queremos por una gran cantidad. También tenemos un presupuesto.

«Lo quiero más que nuestros fanáticos. Haremos todo para traerlo aquí.

«Es importante que el jugador quiera venir a Turquía y Besiktas.

«No queremos forzar a nadie por dinero».

Sancho fue una de las últimas sesiones de firma de Solskjaer en United cuando llegó al club en el verano de 2021. Pero en noviembre ese mismo año, la carretera noruega después de que la derrota contra Watford estuviera en Vicarage Road.

