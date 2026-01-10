Ole Gunnar Solskjaer brindó un impulso inmediato al derbi de Manchester mientras continúan las conversaciones con el Man United

El Manchester United mantendrá conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer sobre su papel interino tras el despido de Ruben Amorim, con un posible regreso al derbi de Manchester.

Ole Gunnar Solskjaer está listo para seguir negociando con el Manchester United para convertirse en el nuevo entrenador del Club (Imagen: (Foto de Ian MacNicol/Getty Images))

El Manchester United se está preparando para una nueva ronda de conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer sobre el puesto de entrenador interino, y el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox se reunirán con el exjugador y entrenador.

El club está considerando traer al técnico noruego de regreso a Old Trafford hasta el final de la temporada tras el despido de Ruben Amorim, ya que la directiva quiere ganar más tiempo para asegurar el nombramiento permanente adecuado en el verano.

Solskjaer, con su gran experiencia y conocimiento, no es el único candidato con el que está negociando el Man United. También se está considerando a Michael Carrick, quien se desempeñó como asistente de Solskjaer durante su anterior mandato interino y permanente.

Independientemente de quién sea seleccionado por los ejecutivos del Man United, una cosa es segura: la nueva incorporación al banquillo de Old Trafford recibirá un impulso inmediato. Esto se debe al esperado regreso de Bryan Mbeumo la próxima semana.

Fichado procedente del Brentford en verano por una posible cifra de 71 millones de libras esterlinas, el delantero ha brillado en la primera mitad de la temporada, justificando la importante inversión realizada para asegurarlo.

Hubo algunas preocupaciones para el club cuando el jugador de 26 años era uno de los tres jugadores clave que se dirigían a la Copa Africana de Naciones dadas sus impresionantes actuaciones.

Mbeumo representó a la selección de Camerún en un torneo envuelto en controversia debido a la incertidumbre sobre quién estaba a cargo y qué lista de convocados se utilizaría.

A pesar de estos problemas, su equipo logró llegar a cuartos de final antes de ser derrotado por el anfitrión Marruecos.

Ahora se espera que regrese al Manchester United, posiblemente regresando al club a tiempo para el próximo derbi de Manchester.

El United se enfrentará al City el sábado 17 de enero, en lo que podría ser el primer partido del nuevo interino si es designado a tiempo para un partido tan importante.

Si bien el regreso de Mbeumo sin duda dará un impulso al club, sigue siendo incierto si otros jugadores clave estarán disponibles para el partido.

La victoria de Marruecos significa que Noussair Mazraoui probablemente jugará al menos un partido más en el torneo, lo que pone en duda su disponibilidad.

Amad y el equipo de Costa de Marfil jugarán contra Egipto en los muy esperados cuartos de final de la AFCON el sábado por la noche.

El jugador de 23 años ha marcado tres goles y ha dado una asistencia a su país en lo que va del torneo, tras sólo cuatro apariciones, y podría ser crucial para su éxito.

Sin embargo, es seguro que los tres jugadores se perderán el partido de la Copa FA del Manchester United contra el Brighton este fin de semana. El entrenador interino Darren Fletcher supervisará su segundo partido después de llevar al equipo a un empate 2-2 contra Burnley a principios de esta semana.

Tras el regreso de varios jugadores cruciales tras una lesión, incluidos Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo, el United se habría sentido decepcionado de no conseguir los tres puntos dada su actuación en Turf Moor. Una exhibición de ataque similar probablemente les ayudaría a conseguir la victoria el domingo cuando reciban a los Seagulls en Old Trafford.

«Es una competición importante y en el Manchester United lo importante es ganar trofeos», dijo Fletcher a los periodistas antes del partido. “Hemos tenido mucho éxito en los últimos años, lo ganamos hace unos años y perdimos en la final.

«Es una gran competición, el primer trofeo que gané como jugador, es un torneo especial. No en Europa, además de la Copa de la Liga, está obviamente la Premier League, pero la Copa FA, es un trofeo por el que tenemos que competir para ganar y darnos todas las posibilidades de ganar».