Old Trafford podría estar viviendo un cambio ‘importante’ tras la trágica muerte del exfutbolista del Arsenal

El Manchester United quiere hacer cambios en Old Trafford en un intento por reducir las lesiones de los jugadores tras la trágica muerte del ex juvenil del Arsenal Billy Vigar.

Old Trafford pronto podría sufrir cambios para reducir el riesgo de lesiones de los jugadores (Imagen: SmartFrame/Imágenes de noticias)

El Manchester United está explorando formas de adaptar el campo en Old Trafford después de que el tema surgiera durante un reciente foro de aficionados.

El campo de Old Trafford experimentó mejoras importantes por última vez en la década de 1990: fue elevado y bordeado por una zanja. Sin embargo, esto ha contribuido a las lesiones a lo largo de los años.

Según The Sun, el club estudiará cambiar el ‘contorno’ del terreno de juego para reducir el riesgo de lesiones. Durante un foro de aficionados del United la semana pasada, un seguidor destacó que muchas lesiones en la Premier League son causadas por jugadores que golpean vallas publicitarias a gran velocidad.

Durante la reunión, se preguntó si el club «invertiría en materiales transparentes y blandos para cubrirlos», a lo que un portavoz del United respondió: «La salud y el bienestar de todos los jugadores es de suma importancia».

«Investigaremos este riesgo y tomaremos las medidas adecuadas».

El campo está delimitado por una valla de piedra y un sendero de goma pasa delante de las vallas publicitarias.

Esto sigue a la trágica noticia de que el jugador juvenil del Arsenal, Billy Vigar, murió a causa de una «lesión cerebral importante» mientras jugaba para el Chichester City en el Wingate & Finchley FC. Se cree que el joven de 21 años se estrelló contra un muro de hormigón.

Aunque ese muro ya ha sido demolido, se espera que la Asociación de Fútbol (FA) lleve a cabo una investigación de seguridad inmediata. Mientras tanto, Wingate & Finchley ya han tomado medidas para mejorar la seguridad en el campo.

También se han ordenado nuevas mejoras, mientras que una petición que pide la prohibición de construir muros de ladrillo alrededor de los campos deportivos ya ha recogido más de 4.000 firmas.

En 2019, el ex extremo de los Rojos Angel di Maria chocó con vallas publicitarias de Old Trafford después de ser derribado del campo por Ashley Young.

