Ocho ofertas que Man City aún puede completar antes de que se cierre la ventana de transferencia

Queda una semana de la ventana de transferencia de verano y el Manchester City tiene mucho que hacer antes del día de la fecha límite.

Manchester City aún podría intentar firmar a Rodrygo del Real Madrid esta semana

Con una semana para el final hasta que la ventana de transferencia se cierre durante unos meses, existe la expectativa de mucha más actividad en el Manchester City.

El verano ya ha estado ocupado en Etihad, con alrededor de £ 150 millones gastados en recién llegados y varios jugadores senior que abandonan el club.

El equipo de Pep Guardiola ha sido reforzado por la llegada de James Trafford, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders y Rayan Cherki, pero Kevin de Bruyne, James McAtee y Kyle Walker se han ido por ofertas permanentes y Jack Grealishon ha sido alentado a Lendon.

Guardiola todavía no está satisfecho con el tamaño de su equipo y quiere que los jugadores continúen el próximo lunes (1 de septiembre) antes de la fecha límite de 19:00 (1 de septiembre), pero el director de fútbol Hugo Viana aún podría agregar más calidad a las filas.

Promete ser dramático la semana pasada de la ventana, y estas son las ofertas más importantes que aún se pueden completar antes de que suene la campana.

Ederson y Gianluigi Donnarumma

La situación alrededor del departamento de porteros este verano ha sido inusual. Scott Carson se fue al final de su contrato y fue reemplazado por Marcus Bettinelli y parecía que sí.

Pero entonces Trafford entró, con la expectativa de que Stefan dejaría a Ortega (más sobre eso pronto). Ederson dijo en junio que permanecería durante el último año de su contrato, pero ha sido un interés del interés de Galatasaray durante más de un mes.

Hace una semana, la mudanza de Ederson parecía y firmó a Gianluigi Donnarumma, para escuchar que puede abandonar Paris Saint-Germain, muy probablemente. Pero esos movimientos ahora se sienten un poco más en equilibrio. Ederson debe obtener ese traslado a Turquía antes de que City pueda traer el Donnarumma de 26 años, a pesar de los informes que parecen que las últimas condiciones personales en el Etihad acordaron, mientras que James Trafford tuvo una tarde difícil contra Tottenham, que había preferido al brasileño a la meta de la ciudad.

Stefan Ortega

El regreso de Trafford significó el final del tiempo de Ortega en el Etihad. Al menos ese era el plan. Se sentó en el sofá a los lobos y con Bettinelli aún herido, el portero alemán no fue a ninguna parte.

Todavía se espera que se vaya. A veces era un cauteloso número 2 y tendría poco deseo de pasar el rato como un portero número 3. Espere que Ortega se mueva antes de que se cierre la ventana. Su destino será interesante, con el deseo de jugar regularmente ahora.

Manuelel Akanji y Nathan Ake

Las quejas de Guardiola sobre el tamaño de su equipo realmente se centran en los centrales y el centro del campo. Incluso con Vorror Reis en préstamo, hay demasiados defensores en este equipo.

Eso significa que Manuel Akanji o Nathan Ake pueden irse sin ser reemplazado. Galatasaray también ha mostrado interés en Akanji, y un acuerdo aún parece probable que el jugador de 30 años.

Ake también cayó en el orden jerárquico y se conectó brevemente a Everton. Como un jugador de izquierda y un jugador local, vender su versatilidad significa que Akanji prefiere dejar ir a Ake.

Y el juego de los Spurs podría prever que la claridad como Akanji no estaba en el equipo y Ake defendió al lesionado Rayan Ait-Nouri y pudo avanzar muy bien.

Phillips de Kalv

Sí, Kalvin Phillips sigue siendo un jugador en el Manchester City. Fue herido durante una gran parte del verano y es el último del cuarteto que quedó del club de la Copa Mundial para encontrar un movimiento, con Walker, McAtee y Grealisk en otro lugar.

Reijnders La camisa número 4 que pertenecía a Phillips fue otra señal de que su carrera Etihad es buena y realmente termina. Se ha asociado con un regreso a Leeds y algo tiene que suceder esta semana.

Ilkay Gundogan

Además de Phillips, al menos un mediocampista debe ser vendido antes de que la ventana se cierre la próxima semana, y City probablemente le gustaría Gundogan.

El jugador de 34 años es uno de los favoritos de Guardiola y una figura popular en el club, pero esta temporada tiene la intención de un papel en un poco de ronda y puede que ni siquiera sea el equipo de la Liga de Campeones. Fue omitido del equipo contra los Spurs, aunque la ciudad se tambaleó en su ausencia.

Hay mucho interés en el internacional alemán, incluso de Galatasaray, que podría mantener la clave para muchos de estos acuerdos. Gundogan es reacio a abandonar la ciudad, pero aún podría sentir que la escritura está en la pared esta semana.

Savinho y Rodrygo

Al igual que Ederson y Donnarumma, este acuerdo incluye dos jugadores. Savinho se perdió los dos primeros juegos de esta temporada en medio de interés de Tottenham, y al brasileño le gustaría explorar un traslado a North Londs.

Hace unas semanas, nadie tenía a Savinho que dejó su barra de bingo este verano, pero si los rastros regresan con una gran selección, podría suceder, y después de una ventana difícil, la presión se acumula en Tottenham.

Cuando se va, su reemplazo es probablemente otro extremo brasileño. Los días de Rodrygo están numerados en el Real Madrid y podría ser una actualización de Savinho.