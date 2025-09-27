Oasis trae contacto de Ricky Hatton en Wembley Stadium Show

La banda, que eran amigos de Oasis Mega-Fan Ricky, le dio el respeto

Una imagen de Ricky Hatoon en la pantalla durante Live Forever

Oasis rindió homenaje a Ricky Hatton durante su actuación en Wembley Tonight (sábado). En cuál fue su primera actuación británica desde la muerte del ícono de boxeo de Mancunian, la banda, que fue PALS de Ricky, le dio su respeto.

Una gran imagen de Ricky apareció en la pantalla durante su icónica canción Live Forever.

Posteriormente, la página oficial de las redes sociales del estadio Wembley compartió una imagen del tributo, con las palabras ‘para Ricky’ y un corazón de amor azul.

Más temprano en la noche, Richard Ashcroft habría dedicado la sinfonía agridulce a la estrella, quien murió el domingo 14 de septiembre a la edad de 46 años.

Manténgase conectado aquí con nuestro boletín de City Life

Sigue el tributo emocional para sus hijos y familiares hoy en el estadio Etihad antes de la colisión de Manchester City con Burnley.

El hijo de Ricky, Campbell, se mostró en el regreso de las lágrimas, mientras que una pancarta se deshizo con las palabras ‘Campeón de la gente’.

Liam y Noel usan los cinturones de Ricky en 2008 (Imagen: Getty Images)

Ricky era un gran fanático de Oasis y amigo de los hermanos Gallagher, que llevaba los cinturones en el ring antes de ser Pauli Malignaggi en el MGM Grand en Las Vegas 2008.

Ricky asistió a uno de los shows de la banda en Dublín solo unas semanas antes de su muerte y agradeció a Noel por las entradas después.

La semana pasada, Noel dijo que solo murió una semana antes de morir.

«Nos enviamos mensajes de texto la semana pasada», dijo en Talksport. «Y lo vi por unas noches en Heaton Park, y estaba en forma ricky estándar. Estaba de acuerdo con todos, tomó una bebida, era genial.

«No sabemos qué sucedió, pero él estaba luchando con la salud mental, que generalmente se conoce, y solo muestra que nunca se sabe realmente. Es una pena. Es un gran mancuniano».

Noel describió a Ricky como un ‘chico hermoso y hermoso. «Uno de los chicos. Era uno de nosotros», dijo.

«Es triste que nunca lo veamos en Etihad nuevamente, pero eso no es la vida», agregó.

La banda esta noche tocó el 27º show de su gira de regreso y su penúltima en el Reino Unido. Juegan su actuación 17 y final en Home Shores en Wembley mañana (domingo) antes de que la gira continúe hacia Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil.