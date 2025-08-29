Nueve jugadores podrían Miss Man United vs Burnley mientras Ruben Amorim explica la actualización de Kobbie Mainooo

Las últimas lesiones en el Manchester United, mientras que el equipo de Ruben Amorim se está preparando para jugar a Burnley el sábado.

Kobbie Mainoo ha visto su futuro. (Imagen: Foto de Daniel Bartel – Premier League/Getty Images)

No menos de nueve jugadores podrían perder la colisión del Manchester United contra Burnley. Los Rojos esperan regresar a las formas ganadoras cuando bloquean Hoorns con el atuendo recién promocionado en Old Trafford el sábado por la tarde.

United puede haber perdido ante el Arsenal durante el primer fin de semana de la nueva temporada de la Premier League, pero mostraron muchas promesas. Desafortunadamente, frente a Ruben Amorim, no contó mucho cuando luego entregaron una ventaja de un gol a Fulham.

Luego, unos días después, Grimsby Town arrojó a los Rojos de la segunda ronda de la Copa Carabao y ganó 12-11 con penaltis. Mientras que United puede sentir sus posibilidades contra Burnley, Scott Parker con gusto apilará la miseria.

Desafortunadamente para Amorim estará sin cinco jugadores. Noussair mazraoui Y Lisandro Martínez No permanezcan disponibles para la selección, porque ambos buscan reconstruir su ajuste de pareja después de los hechizos al margen.

El viernes se le pidió al entrenador en jefe del United una actualización sobre su equipo. Hablando con Mutv, Amorim dijo: «Muy bien. Tenía algunas opciones que tomar [for the weekend’s side]. Fue difícil. He tratado de elegir el mejor XI inicial, sabiendo que a veces no es el XI inicial el que terminará o cerrará el juego, por lo que todos son realmente importantes. «

Hablando con los periodistas, Amorim mantuvo sus cartas cerca de su pecho cuando se le pidió una actualización sobre Alejandro Garnacho» Rasmus Hojlund Y Kobbie Mainoo. El jefe del United dijo: «No, hasta que sea oficial, no puedo decir mucho. Quiero que Kobbie se quede. Tiene que luchar por su lugar y necesitamos Kobbie».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Mainoo, quien comenzó el miércoles por la noche en la sorpresa destrucción de United contra Grimsby, se conectó recientemente a un traslado de Old Trafford mientras buscaba más tiempo de juego. Amorim agregó: «Eso no va a cambiar.

«No sé el resto cómo terminará. Entiendo que los jugadores que no están jugando en este momento están decepcionados. Todos tendrán la misma oportunidad de jugar, tienes que pelear durante la semana».

Mientras tanto, Parker puede estar sin cuatro jugadores – Jordan Beyer» Connor Roberts» Manuel Benson Y Zeki Amdouni. El jefe de Burnley podría dar la bienvenida a Axel Tuanzebe en su alineación inicial después de un hechizo en las líneas laterales.

«Pudimos mejorar dónde estamos», dijo Parker en su conferencia de prensa para la competencia.

«Algunos niños obtuvieron minutos durante la semana [in their Carabao Cup win over Derby County on Tuesday] – Armando Broja, Axel Tuanzebe y Bashir Humphreys – y eso les ayuda a acelerar. «

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.