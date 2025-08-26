Nueve acuerdos que el Manchester United aún podría completar antes de que se cierre la ventana de transferencia

La ventana de transferencia de verano se cierra en menos de una semana, por lo que aquí nueve ofertas que Man Utd aún podría completar antes de la fecha límite.

Senne Lammens o Royal Amwerp. (Imagen: 2024 MB Media)

Manchester United tiene menos de una semana para completar sus actividades de transferencia de verano.

La ventana cierra el lunes a las 7 p.m. (1 de septiembre), que es más que en años anteriores. United todavía tiene que trabajar en el mercado y está ocupado estando ocupado, especialmente porque el gasto aún debe organizarse.

Ruben Amorim ha fortalecido a su equipo con las sesiones de firma de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Diego Leon, pero puede haber más adiciones antes de la fecha límite.

Así que todavía hemos visto las ofertas de United.

Senne Lammens

Lammens fue omitido del equipo Royal Amwerp el fin de semana pasado. United está avanzando en negociaciones para firmar al guardián por un reportado 20 millones de euros (£ 17 millones) y se espera que sea el recluta más nuevo de Amorim.

Lammen, de 23 años, es un joven guardián que podría desafiar a Andre Onana por el lugar número 1. Tiene 6 pies 3 pulgadas, representa a Bélgica menores de 21 años y es visto como un portero con un futuro brillante.

Lammens miró a Royal Amberes desde las gradas el fin de semana pasado.

Carlos Baleba

United previamente preguntó en la ventana a Baleba. Brighton aprecia al centrocampista en alrededor de £ 100 millones y ha planeado que se quedará en el estadio AMEX en 2025/2026, por lo que es muy poco probable un movimiento tardío.

Dicho esto, ¿el fútbol tiende a sorprender y United no tuvo un buen comienzo en la Premier League, así que podrían ser tentados a probar la actitud de Brighton con una oferta tardía?

Por supuesto, es posible, pero Brighton ha expresado la confianza de que Baleba permanecerá, y probablemente sea una ilusión pensar que United puede hacer una inmersión dramática para el centrocampista.

Andre Onan

El futuro de Onana es incierto después de ser llamado en el sofá contra Fulham el fin de semana pasado. Amorim estaba lleno de Altay Bayindir, a pesar de su culpa contra el Arsenal.

United se enfrenta a Grimsby en la segunda ronda de la Copa Carabao el miércoles. Si Onana no se recuerda al equipo inicial, podría hacer un movimiento dramático para la fecha límite.

Por ahora, las fuentes se determinan que Onana permanece, pero mucho puede cambiar en una semana y las piezas son trasladadas por la Junta en el Departamento de Portero de Old Trafford.

Onana se paró en el sofá contra Fulham. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Alejandro Garnacho

Chelsea son los corredores de los frontales que firman Alejandro Garnacho, pero el United está decidido a no permitir que el joven se vaya por una tarifa bajo su valor de mercado en las últimas semanas de la ventana de transferencia. Garnacho ha estado entrenando solo en Carrington desde que informó para la pretemporada en julio.

Jadon Sancho

Roma contactó a United para discutir a Sancho en préstamo, con la obligación de comprar £ 20 millones el próximo verano, pero el club italiano no podía estar de acuerdo en las condiciones personales con el jugador de ala marginada.

La mudanza de Sancho a Chelsea fue destruida debido a sus requisitos salariales, por lo que el club de Londres decidió pagar una multa de £ 5 millones a United para romper su obligación de firmar al extremo. El jugador de 25 años debe ser realista sobre sus expectativas para su próximo destino.

Antondeo

Se supone que Antony debe representar una transferencia a Betis real. El brasileño tuvo enorme éxito durante su préstamo con Betis la temporada pasada, pero el club español está luchando por financiar un acuerdo permanente.

El jugador del jugador ha dejado la puerta abierta a Arabia Saudita. «Lo que puedo decir es que el jugador está en el mercado, y hay varios clubes que quieren saber su estado actual», dijo. «Escuchamos los proyectos y los analizamos. Pero está abierto a mudarse a Arabia Saudita. Todo es posible».

United debería vender a Antony por £ 32.8 millones para evitar que una PSR (reglas de ganancias y sostenibilidad) se pierda, y no sería un shock verlo conectarse con un nuevo acuerdo de préstamo.

Antony quiere convertirse en miembro de Betis nuevamente. (Imagen: 2025 UEFA)

Rasmus Hojlund

Hojlund fue abandonado del equipo para enfrentar al Arsenal en la Premier League y no viajó a Craven Cottage para evitar Fulham porque se irá para la fecha límite de transferencia.

Después del Arsenal, Amorim dijo: «Es nuestro jugador: tenemos que tomar decisiones. Tenemos jugadores que tienen que seguir ayudando al equipo desde afuera. Tiene que luchar por su lugar. Veremos lo que sucederá. Rasmus tiene las mismas características que Sesko, así que a veces tenemos que elegir».

Se supone que los campeones italianos, Napoli, deben llevar un acuerdo para Hojlund.

Kobbie Mainoo

Mainoo fue un reemplazo no utilizado contra el Arsenal y Fulham, quienes expresaron su preocupación por dónde encaja nuevamente en el equipo. «Ahora está peleando con Bruno», dijo Amorim sobre Mainoo el domingo.

La situación del contrato de Mainoo estaba atascada y los hombres informaron en marzo que había una verdadera oportunidad unida y que el joven podría seguir su propio camino en la ventana de verano.

No ha habido avance en las entrevistas por contrato y ¿puede ser mejor irse para los inicios regulares en otro lugar?

Tyrell Malacia

Malacia celebró su 26 cumpleaños esta semana y el interés calificado fue delgado en el sitio después de su préstamo con PSV, aunque Roma está vinculado a un movimiento para el defensor.