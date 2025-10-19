Nuevas conversaciones con Turki Al-Sheikh salen a la luz tras el reclamo de adquisición del Man United

Un club del campeonato ha confirmado conversaciones de inversión con Turki Al-Sheikh tras las afirmaciones del rey del deporte saudí, el Manchester United.

La publicación de Turki Al-Sheikh sobre el Manchester United causó sorpresa (Imagen: Richard Pelham, Getty Images)

Otro club inglés afirma haber mantenido conversaciones con Turki Al-Sheikh tras las pretensiones de inversión del magnate deportivo saudí en el Manchester United.

Los rumores de una adquisición de Old Trafford surgieron durante el parón internacional cuando el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento del país dijo en las redes sociales que un inversor estaba cerca de cerrar un trato con el club.

«La mejor noticia que escuché hoy es que el Manchester United está ahora en las etapas avanzadas de finalizar un acuerdo para venderlo a un nuevo inversor. Espero que sea mejor que los propietarios anteriores», escribió Al-Sheikh en X.

Luego aclaró que él no era el potencial inversor y escribió: “La noticia de ayer sobre la posible venta del Manchester United significaba una cosa: el club se encuentra en fases avanzadas de negociaciones con un nuevo inversor.

«Para ser claros, no soy el inversionista, ni ellos son de mi país. Estoy publicando esto como un fan que quiere que el acuerdo se lleve a cabo, incluso si no necesariamente tiene que ser así».

Desde entonces, fuentes del United se han distanciado de las afirmaciones, que se produjeron poco después de una amplia entrevista con el propietario minoritario Sir Jim Ratcliffe en la que no dio ningún indicio de que se estuvieran preparando nuevas inversiones o de que estuviera dispuesto a ceder el control de las operaciones de fútbol.

Sir Jim Ratcliffe no ha dado señales de estar dispuesto a vender su participación (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Ahora se ha confirmado que Al-Sheikh, que se ha convertido en una figura cada vez más influyente en el mundo del deporte, especialmente en el boxeo, ha mantenido conversaciones con el Bristol City. En septiembre se informó que Al-Sheikh estaba cerca de cerrar un trato para comprar el club Championship, pero reveló en X que eso “no era cierto”.

Sin embargo, los Robins han revelado que han tenido lugar conversaciones con Al-Sheikh sobre inversiones. El CEO Tom Rawcliffe dijo en un foro de fans esta semana: «Sí, hemos tenido conversaciones con él y estamos listos para la inversión, pero tiene que ser la inversión correcta».

El director ejecutivo de Bristol City, Tom Rawcliffe, afirma que el club ha mantenido conversaciones con Al-Sheikh (Imagen: PA)

Rawcliffe dijo que había interés extranjero tanto de «prestamistas estadounidenses como de Oriente Medio», y que el multimillonario propietario Steve Lansdown estaba dispuesto a vender el club del que había sido accionista mayoritario desde 1996.

La atención del United ha vuelto a los asuntos en el campo mientras Ruben Amorim prepara a su equipo para el viaje del domingo a Liverpool.

