NUEVA LÍNEA DE TIMINA DE TIMINA DE RUBEN AMORIM MAN UNITED como se mencionan cinco reemplazos potenciales

Las últimas noticias del Manchester United como Ruben Amorim permanecen bajo una intensa presión después de la derrota por 3-0 de su equipo contra Manchester City en la Premier League el domingo

Ruben Amorim está bajo presión sobre el Manchester United (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

El gerente del Manchester United, Ruben Amorim, se enfrenta a un dicho crucial de tres juegos mientras la presión sobre los portugueses continúa aumentando. Los Rojos tuvieron un comienzo decepcionante de la temporada, con solo cuatro puntos de sus primeros cuatro partidos de la Premier League y actualmente 14 en la mesa.

Desde que tomó las riendas en United hace diez meses, Amorim solo ha ganado ocho victorias en 31 partidos de liga, lo que lleva a la especulación de que pierde la confianza de algunos jugadores mayores.

A pesar de las garantías de la Junta de United de que Amorim todavía tiene su apoyo total y no hay planes para un cambio de gestión, el espejo informa que evaluará el progreso del equipo después de los próximos tres juegos.

United, quien dirigió una derrota por 3-0 contra los rivales locales Manchester City en el Derby de Manchester el domingo, será contra Chelsea este sábado. Esto es seguido por un juego de visitante contra Brentford y un juego en casa contra Sunderland recién ascendido, antes del descanso internacional.

Amorim está bajo una enorme presión después de un mal comienzo de la nueva campaña, especialmente dado el rendimiento de la temporada pasada donde United terminó 15º bajo su administración, su peor posición de competencia en 51 años.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

En el primer juego después del descanso internacional, United competirá contra los campeones reinantes y rivales feroces Liverpool. Si no hay una mejora en la forma o los resultados antes de este desafiante viaje a Anfield, los funcionarios del club pueden sentirse obligados a considerar un cambio en la gestión.

A pesar del mantenimiento privado de su confianza en Amorim, vale la pena mencionar que el Equipo de Liderazgo de Fútbol Unido dio garantías comparables a Erik Ten Hag, antes de que su mandato terminara abruptamente, nueve partidos de la liga en la temporada anterior.

El próximo partido de competencia de United contra Sunderland marcará su octavo de la temporada y Amorim es plenamente consciente de que su posición permanecerá bajo el microscopio, a menos que pueda enviar al equipo a una serie de victorias.

«No es un registro que deberías tener en el Manchester United», dijo sobre la forma de su equipo después de la derrota del domingo en Etihad. «Hay muchas cosas que no tienes idea de lo que sucedió en estos meses, pero lo acepto.

«Pero no voy a cambiar. Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre».

Los posibles sucesores de Amorim son el gerente de Crystal Palace, Oliver Glasner, el ex entrenador en jefe inglés Gareth Southgate, Marco Silva de Fulham y Andoni Iraola de Bournemouth.

El espejo agrega que Mauricio Pochettino, ex jefe de Tottenham Hotspur y actual entrenador en jefe estadounidense, que anteriormente estaba vinculado al trabajo unido cuando se designó diez hag, también estaba «en el marco» para el asiento caliente de Old Trafford, Amorim debería ser despedido.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.