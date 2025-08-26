‘Nuestro gol’ – Patrick Dorgu sobre ganar la Premier League, Rasmus Hojlund y Man United Tactics

Patrick Dorgu recientemente se sentó con los hombres durante sus primeros seis meses en el club y su esperanza para la nueva temporada en DICSS.
Joshua Zirkzee modela para un socio comercial y fragmentos de Kobbie Mainoo Records para el Año Nuevo chino. Luke Shaw llega a hablar con Clubmedia en otra habitación.
Se invitan a tres corresponsales del Manchester United a hablar con Patrick Dorgu, quien es algo tarde para su compromiso para pasar tiempo con jóvenes titulares de tarjetas de temporada.
El Oficial de Press de United habla brevemente con Dorgu antes de leer periodistas en el espacio de la conferencia de prensa del nuevo aspecto. Dorgu está a punto de hablar durante 16 minutos, y toca su deseo de ganar la Premier League esta temporada, su próspera relación con Matheus Cunha, quien encuentra sus pies en Manchester después de una despiadada introducción al fútbol inglés y el futuro de Rasmus Hojlund.
«Creo que aprendí mucho», dijo Dorgu la temporada pasada. «Fue difícil y me arrojaron todo, pero siento que lo traté bien. Solo trato de brindar mucha confianza en esta temporada».
United firmó a Dorgu van Lecce por £ 25 millones, con un potencial de £ 4.1 millones en complementos, en la ventana de transferencia de enero, y United solo ganó tres partidos de la Premier League después de su llegada.
Sería un eufemismo decir que Dorgu fue arrojado al fondo. Sin embargo, él era una firma muy impulsada por los datos y las cifras sugirieron que podía nadar.
El personal ha notado una diferencia en Dorgu en las últimas semanas. Es más seguro, más dispuesto a hablar. Se ha vuelto cómodo en Carrington, que debería reflejarse en sus diseños.
Y contra el Arsenal, golpeó el poste desde la distancia, un disparo que admite que no habría tenido la confianza de tomar la temporada pasada.
«Es una nueva temporada y a todos les fue bien en la pretemporada», dijo. «Solo trato de jugar más en el equipo. Solo da a los fanáticos lo que merecen y creo que todos están tratando de colocar a United donde deberíamos estar».
United cree que Dorgu tiene los atributos para convertirse en un jugador superior. «También estaba interesado en grandes equipos en Italia, por lo que el interés de United) no fue una sorpresa», dijo. «Si lo estás haciendo bien, los grandes equipos se verán. Me sorprendió que fueran realmente agresivos de hacerlo rápidamente, y estaba muy contento con eso».
¿Qué clubes importantes en Italia estaban interesados? «No voy a decir», se rió.
El jugador de 20 años fue firmado para el sistema Ruben Amorim y es la primera opción en la parte trasera del ala izquierda.
«En Dinamarca jugué a Wing-Back. Cuando me mudé a Lecce, jugué, y cuando la última temporada antes de mudarme a United, jugué más como extremo», dijo.
«Es más fácil retroceder como un ala que como una espalda completa: me siento a gusto en ese papel. Pero aún podría hacer el trabajo si me hago de espaldas, pero es menos ofensivo».
En lo que respecta a su papel actual, agregó: «Creo que solo muchas carreras, como más ataques. Podría haber atacado más la temporada pasada y tengo la sensación de que lo mejoré un poco en la pretemporada. Es solo para atacar más [Amorim’s message]Vaya en la caja, ayude al equipo a crear más oportunidades.
«Me gusta abordar, me gustan los ataques, me gusta marcar goles, ganar asistencias, así que creo que solo juegas con alas, tienes que estar en todas partes, tienes que ser bueno para abordar, también tienes que ser bueno en el trabajo defensivo».
La formación de Amorim ha sido investigada, entonces, ¿qué piensa Dorgu? «Depende del sistema que estés jugando. Siempre puedes caer en el medio de regreso para que sea un 4-3-3», dijo.
«Solo se trata de adaptarse a con quién juegas y solo te ayudan, se enfrentan, y luego no se trata realmente del sistema. Se parece más a cómo logra.
«Depende de ti cómo quieres jugar. Si los centrocampistas sienten que están marcados por humanos, pueden bajar [towards defence]Consigue la pelota y juega entonces. Solo tienes que moverte.
‘Por supuesto que no irás solo [anywhere]. No puedo simplemente correr hacia la derecha, pero puedes moverte en tu posición. «
Hablando de Amorim, Dorgu agregó: «Es realmente un buen tipo, es positivo con todos y siempre te defiende. Siempre trata de ayudarte a jugar el juego, por lo que sabe cómo es.
«Ciertamente entendemos más [what Amorim wants]. Entendemos lo que él quiere que hagamos, y por supuesto, ahora que no estamos en Europa, tenemos más capacitación.
«Tiene más tiempo para que realmente entendamos sus ideas. Por supuesto, queremos jugar muchos juegos nuevamente. Ahora tenemos tiempo para hacerlo y luego tenemos que actuar esta temporada».
Dorgu tiene grandes ambiciones: ganar la Premier League y jugar en la Copa Mundial 2026 para Dinamarca. Cuando se le preguntó si United puede regresar a Europa, él respondió: «100 por ciento, queremos ganar la Premier League y solo tenemos que jugarlo a través del juego».
Amorim ha explicado que el objetivo interno es la calificación europea. United planea ganar la Premier League para 2028, pero Dorgu es impaciente e insiste en que debería ser el objetivo esta temporada.
«100 por ciento. Somos el Manchester United, así que ese siempre será nuestro objetivo», agregó.
La realidad es unida a un mundo de ganar el título. La moraleja en el vestuario mejoró este verano, pero el empate 1-1 contra Fulham es un recordatorio de que los resultados también deberían mejorar.
«Creo que las instalaciones ayudan, creo que las nuevas sesiones de firma también han ayudado», dijo Dorgu. «Traen mucha buena energía, calidad en el grupo. Intentamos ser positivos sobre nuestra nueva temporada.
«Todos tienen un punto que demostrar esta temporada. Tenemos que volver a Europa, así que tengo la sensación de que si somos un grupo y estamos listos para actuar en el campo. Tenemos que permanecer juntos, por suerte, ser positivos e tratar de hacer lo que el entrenador pregunta».
Dorgu ya no es la nueva cara en Old Trafford con este verano y ve un trío de costosos refuerzos de ataque que participan, incluida Matheus Cunha. Cuando llegó de Wolves, dijo que Dorgu no debería patearlo, una referencia a su reunión en Old Trafford la temporada pasada.
«Una vez me tuvo cuando obtuve una tarjeta amarilla», recordó Dorgu. «Además, estaba callado en el juego. Matheus es un verdadero hombre público, como si hablara mucho y es realmente divertido, trata de ponerse en contacto con todos, por lo que es más fácil hablar con él porque tiene mucha energía.
«Siento que él es realmente, muy bueno conduciendo la pelota, pasando por los jugadores, y tengo la sensación con mis carreras y lo que puedo hacer, lo ayudará a hacer eso y tener más espacio para jugar, y solo tenemos que hacer un buen contacto, como yo y él.
«Por supuesto, hay otros jugadores. No es solo a la izquierda, tenemos que atacar a ambos lados. Ayuda a obtener Cunha porque es realmente bueno en lo que hace y ayudará al equipo».
Aunque Dorgu admitió que podía «ir» con todos en el vestuario, nominó a Hojlund como su mejor amigo. «Probablemente corra porque él es danés y lo conozco cuando era más joven», dijo. «Jugué contra él cuando estaba en Nordsjælland y él estaba en Copenhague».
Hojlund ha sido dejado del equipo para juegos exitosos y se espera que se vaya antes de la fecha límite de transferencia. «Está claro que no sabemos si se va. Él entrena con nosotros y es parte del equipo», dijo Dorgu.
«Tienes que hablar con el entrenador sobre por qué no estaba en el equipo. Pero si finalmente se fue, es parte del juego, no todos son seguros para estar aquí. Por supuesto, todavía lo vería con el equipo nacional».
Dorgu se veía alegre en las fotos de sí mismo que jugaban al fútbol con 13 jóvenes titulares de cartas de temporada en la mañana de la entrevista. Los niños fueron seleccionados para participar en un taller de habilidades con entrenadores de la Fundación Manchester United y recibieron la presencia de Dorgu.
United dice que el objetivo de tales actividades de participación de los fanáticos es ofrecer experiencias memorables para sus seguidores más leales, aumentar la comprensión entre los fanáticos y los jugadores de las perspectivas de los demás y, en última instancia, fortalecer el vínculo entre los fanáticos y el equipo.
Dorgu quiere promover a Strentghen de Bond con los fanáticos del partido al ganar los juegos nuevamente.