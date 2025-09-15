Noussair Mazraoui responde después de que el Manchester United derrotó a Man City: «no es lo suficientemente bueno»

Man Utd sufrió una derrota por 3-0 en el Derby de Manchester el domingo y Noussair Mazraoui pensó en la actuación.

Mazraoui habló después del juego. (Imagen: Mutv)

Noussair Mazraoui admitió que estaba decepcionado por sí mismo después de la derrota del Manchester United contra el Manchester City el domingo.

United regresó de las vacaciones internacionales con una visita a Etihad. Phil Foden abrió el puntaje en el minuto 18 y Erling Haaland anotó dos veces en la segunda mitad para completar una victoria cómoda.

Los Rojos han hecho su peor comienzo de temporada desde 1992/93, cuando también tuvieron cuatro puntos de sus cuatro juegos con Sir Alex Ferguson.

La derrota significa que Ruben Amorim ahora tiene el peor porcentaje de ganancias de cada gerente unido permanente desde la Segunda Guerra Mundial.

Mazraoui le dijo a Mutv: ‘Me siento mal. Decepcionado de mí mismo, en el equipo, y decepcionado por los fanáticos de que no pudimos traer el rendimiento que hemos hecho recientemente hoy.

«Eso siempre es difícil de decir porque, por supuesto, estás lleno de emoción inmediatamente después del juego. Siempre trato de calmarme y analizar el juego y ver qué salió mal.

«Porque de lo contrario solo señalaré los dedos y probablemente, al final, ni siquiera son los niños o algo que ahora digo. Lo analizaré yo mismo. Analizaremos e intentaremos mejorar eso como un equipo».

Mazraoui continuó: «Todavía estamos en una temporada importante. Al comienzo de la temporada, tratamos de mejorar como equipo, especialmente después de todo lo que sucedió. Pero sí, el derby lo hace más especial, más emocional.

«Si pierdes y juegas bien y tienes las oportunidades que hemos aprovechado en los juegos anteriores, puedes tomar algunos aspectos positivos. Pero hoy no fue lo suficientemente bueno».

La presión sobre Amorim aumentó después de la derrota de la Copa Carabao en Grimsby Town el mes pasado, pero United logró una victoria contra Burnley antes del descanso gracias a una penalización tardía.

United es el próximo en la campaña de la Premier League contra Chelsea en Old Trafford el sábado por la noche.

El equipo de Amorim interpreta a Brentford en el Gtech Community Stadium y Sunderland en casa antes del descanso internacional de octubre.

