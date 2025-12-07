Noticias sobre lesiones del Man United y fechas de regreso antes de los Wolves, incluida la actualización de Matthijs de Ligt

El Manchester United se enfrentará al colista de la Premier League el lunes por la noche en el Wolves.

Todo lo que necesitas saber sobre las noticias sobre lesiones del Manchester United antes del partido del lunes contra los Wolves, incluida una actualización sobre Matthijs de Ligt…

El objetivo inmediato del club es dar un giro rápido para jugar su próximo partido de la Premier League contra los Wolves en Molineux. Este partido se produce apenas cuatro días después del decepcionante empate 1-1 del equipo contra el West Ham United en la liga.

Defensor importante Matthijs de Ligt es una duda para el partido de los Wolves, ya que se perdió el anterior partido del West Ham por un pequeño golpe. Sin embargo, Rubén Amorim se mostró optimista sobre la disponibilidad de De Ligt y dijo que le espera de vuelta para el partido contra Molineux.

que marcó contra el West Ham, también sufrió un pequeño golpe durante el empate entre semana. Sin embargo, no se cree que la lesión sea grave y se espera que esté disponible para la selección y sea titular contra los Wolves. defensa central Harry Maguire sigue siendo una gran ausencia, actualmente de baja debido a una lesión en el muslo sufrida contra el Tottenham Hotspur. Se confirma que está fuera de la convocatoria para el partido de los Wolves, y se espera su regreso para el siguiente partido contra el Bournemouth.

sigue siendo una gran ausencia, actualmente de baja debido a una lesión en el muslo sufrida contra el Tottenham Hotspur. Se confirma que está fuera de la convocatoria para el partido de los Wolves, y se espera su regreso para el siguiente partido contra el Bournemouth. Vamos Benjamín Sesko También enfrenta un período prolongado al margen mientras continúa recuperándose de una lesión en la rodilla. Las últimas actualizaciones sugieren que la posible fecha de regreso más temprana de Sesko, como la de Maguire, está programada para el partido del equipo contra Bournemouth a mediados de diciembre.

Amorim destacó la complejidad de la selección del equipo y señaló que el estado de ciertos jugadores lesionados cambiará fundamentalmente la forma en que afrontan el partido. Esta ausencia continua obliga al cuerpo técnico a gestionar con cuidado a los jugadores que quedan en forma durante esta serie de partidos cruciales y ajetreados.

