Noticias del Man United mientras surge la incertidumbre en el vestuario y Bruno Fernandes quiere un cambio

El Manchester United tiene por delante un diciembre bastante caótico

A Bruno Fernandes le han dicho que es necesario hacer un cambio en su rol en el Manchester United (Imagen: Getty)

La temporada del Manchester United ha estado marcada por la inconsistencia.

Los Diablos Rojos han tenido una serie de resultados decepcionantes que han aumentado la presión sobre Rubén Amorim, pero también han celebrado victorias que indican avances bajo el mando del técnico portugués, como su victoria por 2-1 sobre el Liverpool.

Diciembre es siempre un mes ajetreado en el fútbol inglés y, a menudo, define la temporada de un club. Dado que el United sólo compite en dos competiciones esta temporada y la tercera ronda de la Copa FA comenzará el próximo mes, la Premier League adquiere una importancia aún mayor.

A medida que nos acercamos a un momento crucial en el mandato de Amorim en Old Trafford, examinamos algunos de los titulares que rodean a los gigantes ingleses.

Incertidumbre detrás de escena

Inconsistencia es un término que describe con precisión la temporada del United hasta el momento. Después de registrar sólo dos victorias en sus primeros seis partidos de liga, los Red Devils se embarcaron en una racha de tres victorias consecutivas, incluida una impresionante victoria a domicilio contra el Liverpool.

Sin embargo, esto fue seguido por una racha de tres partidos sin ganar, con una humillante derrota en casa por 1-0 ante el Everton, que jugó con sólo 10 hombres durante gran parte del partido. Posteriormente, la moral se vio impulsada por su victoria por 2-1 sobre Crystal Palace, pero es la naturaleza fluctuante de sus resultados lo que lleva al ex mediocampista portugués y del Tottenham Hotspur Pedro Mendes a creer que hay incertidumbre en el vestuario del United.

En declaraciones a BoyleSports, el jugador de 46 años dijo: «El Manchester United vuelve a la Liga de Campeones, pero eso es difícil de entender. ¿Cómo puedes conseguir tres, cuatro victorias seguidas, jugar muy bien y luego perder en casa contra el Everton? Ya sabes, es sólo otro revés».

“Cuando piensas que la confianza crece y todos se acercan y saben lo que se necesita, luego se van y ganan contra Crystal Palace, que fue un partido más difícil que el Everton en casa.

«Así que también es la incertidumbre en torno al vestuario del United lo que está dañando su confianza. Pero honestamente creo que el United tiene la calidad y los jugadores para terminar entre los cinco primeros y meterse en la Liga de Campeones el año que viene».

El papel de Bruno Fernández

Tradicionalmente un mediocampista ofensivo, el capitán de los Red Devils juega un papel más profundo bajo el sistema de Amorim, con Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Mason Mount por delante de él.

Desde su llegada, Fernandes, de 30 años, ha encontrado consistentemente goles para el United, anotando 100 goles en 304 apariciones. Sin embargo, su nueva posición más alejada de la portería ha hecho que su índice goleador baje, con sólo dos goles ligueros en trece partidos esta temporada.

Bruno Fernandes ha marcado sólo dos goles en liga esta temporada

Mendes está convencido de que Fernandes está dispuesto a operar en posiciones más avanzadas y ha pedido a Amorim que idee un enfoque táctico que permita a su jugador estrella volver a su papel más eficaz. “Cuando Rubén Amorim estaba en el Sporting, antes con Morten Hjulmand o Manuel Ugarte, y en el medio estaba Pedro Gonçalves”, explica Mendes.

«Entonces, alguien que sostiene el balón y alguien que sostiene el balón y hace que el equipo juegue. Creo que en el Man United tienes a Casemiro, tienes a Ugarte, necesitas a alguien más y Bruno puede darle eso al equipo. A Bruno ciertamente le gustaría jugar más adelante para marcar más goles, pero también tienes buenos jugadores arriba».

«Tienes a Matheus Cunha, tienes a Benjamin Sesko, tienes a Joshua Zirkzee, tienes buenos jugadores en la delantera, por lo que Bruno puede tener más presencia y más importancia en el equipo en esta etapa jugando ese papel intermedio».