El Manchester United ha ganado cinco de sus últimos siete partidos en todas las competiciones y el equipo de Ruben Amorim ha ganado tres partidos seguidos en la Premier League.

Luke Shaw se perdió la victoria del Manchester United ante el Brighton (Imagen: Getty)

La excelente racha de resultados del Manchester United continuó con la derrota del Brighton el sábado. El equipo de Rubén Amorim suma ya tres victorias consecutivas en la máxima categoría.

Después de sufrir intensas críticas a principios de temporada, Amorim parece haber cambiado completamente la situación. Su equipo, el United, ha triunfado en cinco de sus siete partidos anteriores y ha ascendido significativamente en la clasificación de la Premier League.

El partido contra Brighton contó con varios fichajes de verano de manera destacada: Matheus Cunha anotó su primer gol con el United para romper el punto muerto, mientras que Bryan Mbeumo contribuyó con un doblete después del descanso. Un ausente notable en la victoria por 4-2 fue Luke Shaw.

Shaw tuvo una excelente actuación en el triunfo por 2-1 contra su feroz rival Liverpool el fin de semana pasado y Amorim ahora ha revelado las circunstancias detrás de su no actuación. Las noticias de la noche de Manchester ofrece lo último de Old Trafford, incluido por qué el técnico del United está sintiendo la presión.

Rubén Amorim ‘enfatizó’ la revelación

Esta racha de partidos marcó una transformación dramática con respecto al primer período de Amorim al mando esta temporada. Su equipo logró sólo cuatro puntos en sus primeros cuatro encuentros y sufrió un vergonzoso resultado en la Copa Carabao a manos de Grimsby Town.

Sin embargo, estas victorias han cambiado por completo el ambiente en Old Trafford. El recién llegado Cunha reconoce que el enfoque del técnico también ha evolucionado, lo que demuestra que Amorim estaba bajo una presión significativa cuando su equipo perdió puntos.

Según Cunha, Amorim había sentido el calor (Imagen: Getty)

«Todo el mundo tiene plena confianza en Amorim. Es alguien que nos ayudará a seguir adelante», dijo Cunha tras la victoria en Brighton. “Siempre está muy estresado hasta que empezamos a ganar y luego mejora cada día.

«Por supuesto que se lo merece. El Man United se lo merece. Esto tiene que ser normal para este club. Estoy muy feliz de ser parte de esto. Gran día, lo recordaré».

Actualización del virus Luke Shaw

Cunha brilló en la victoria sobre Brighton, pero faltaba el defensa inglés Shaw. Había aparecido constantemente en el flanco izquierdo de la zaga de Amorim al comienzo de la campaña.

Shaw realizó una excelente actuación en la victoria contra el Liverpool y ayudó a neutralizar la amenaza ofensiva de sus feroces rivales. Amorim reveló que el motivo de su ausencia en la reunión de Brighton fue una enfermedad.

Shaw sufre una enfermedad. (Imagen: Manchester United FC)

«Luke Shaw está bien. Tuvo un virus esta semana», dijo Amorim cuando se le preguntó sobre Shaw. «Tuvo un poco de dificultad en el partido, pero estará listo para el próximo».

El próximo viaje del United a Nottingham Forest y se espera que Shaw regrese a la alineación titular mientras buscan lograr cuatro victorias consecutivas en la liga.

Gary Neville afirma ser la ‘mejor semana’

La victoria contra Brighton se produjo después de un notable triunfo a domicilio contra Liverpool. Este resultado de 2-1 fue la primera victoria del United en Anfield en casi una década.

Marcel cree que esta semana es la mejor de Amorim hasta ahora (Imagen: Getty)

El ex defensa del United Gary Neville cree que estos dos resultados representan la mejor semana del reinado de Amorim, pero a pesar de ello su posición no está totalmente garantizada.

«Creo que esta parece su mejor semana en el trabajo», dijo Neville a Sky Sports. «Creo que con lo que todos hemos estado enfrentando, no me habría sorprendido si hubiéramos hablado de que él perdería su trabajo. Pensé que estaba bajo una enorme presión antes del parón internacional en octubre.

«Sentí que ese cambio era inminente. Aún no está fuera de peligro y ciertamente no es momento de dejarse llevar, pero creo que el Manchester United está ahora donde pensaban que probablemente estaría».

