Noticias del Man United mientras se defiende el plan de Old Trafford y Ruben Amorim obtiene luz verde para la transferencia

La noticia de una estrella de la Premier League altamente calificada deja en claro sus sentimientos sobre un posible traslado al Manchester United.

Rubén Amorim necesita un resultado en Crystal Palace (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport, CameraSport vía Getty Images)

Ruben Amorim y el Manchester United han vuelto a la mesa de dibujo después de que su racha invicta de cinco partidos llegara a su fin con la derrota en casa por 1-0 ante el Everton, que se quedó con 10 hombres.

La ausencia de Matheus Cunha, que sufrió un golpe en el entrenamiento del pasado fin de semana, y del delantero Benjamin Sesko por una lesión en la rodilla, se sumó a la miseria de los Red Devils. Ninguno de los jugadores estará disponible para el partido del domingo en Crystal Palace, que también echará de menos al experimentado defensa Harry Maguire.

El partido contra los Eagles, que están teniendo un desempeño impresionante con Oliver Glasner, es un peligro potencial para el United. Glasner ha sido promocionado como un posible sustituto de Amorim si el técnico portugués pierde su puesto. HOMBRE Deportes profundiza en los últimos titulares de noticias de United…

El centrocampista ‘quiere’ incorporarse

Mientras Amorim busca fortalecer su mediocampo en enero, ha surgido otro nombre como objetivo potencial.

Carlos Baleba del Brighton y Elliot Anderson del Nottingham Forest ya han sido vinculados con un traslado a Old Trafford. Mientras tanto, Joao Gomes de los Wolves ha expresado interés en unirse a los Red Devils.

Joao Gomes es uno de los activos más preciados de los Wolves y se le ha relacionado con un traslado al Manchester United. (Imagen: 2025 James Gill – Danehouse)

Eso dice Fabrizio Romano, quien afirma que si bien Gomes no es una prioridad en este momento, podría serlo si los Wolves deciden sancionar su venta.

El acuerdo de Gomes se extiende hasta 2030, pero según las estrictas reglas financieras actuales, cada jugador tiene un precio. Si los Wolves terminan en el campeonato, como parece probable actualmente, perderán algunos de sus activos más valiosos, incluido Gomes.

Yorke defiende el plan de Old Trafford

El héroe del United, Dwight Yorke, ha respaldado el plan del club de construir un nuevo Old Trafford.

Se han dado a conocer propuestas para una nueva sede cercana con capacidad para 100.000 personas, y el estadio ya ha firmado para albergar la Copa Mundial Femenina de 2035, que tendrá lugar en Gran Bretaña. Aunque el United planea permanecer en la zona, muchos seguidores se mostrarían reacios a abandonar la legendaria casa del club y preferirían verla renovada.

Sin embargo, Yorke, que formó parte del equipo del United que ganó el triplete en 1999, considera que un nuevo estadio es vital para las perspectivas futuras del club. En declaraciones a MEN Sport en su papel de embajador de la revista Escapist, dijo: “Creo que el nuevo estadio será bienvenido.

Cómo podría ser el nuevo Old Trafford (Imagen: Foster + Partners/PA Wire)

«Si nos fijamos en la última facturación que publicaron, fue de unos 600 millones de libras esterlinas, sin ganar ningún trofeo. Seguir generando ese tipo de interés te dice [how big a club it is].

«El United siempre atraerá jugadores, ganen o pierdan. No importa dónde jueguen».

“Puedo entender a la gente local que siempre ha ido al Teatro de los Sueños y ha crecido, pero en realidad los tiempos avanzan y hay que adaptarse a los tiempos”.