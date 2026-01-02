Noticias del Man United mientras Marcus Rashford enfrenta dudas sobre transferencias y se retira al cedido

El Manchester United se encuentra en un mes crucial mientras continúa la ventana de transferencia de enero.

Nuevas dudas surgen sobre el futuro de Marcus Rashford en el Barcelona (Imagen: NurPhoto, NurPhoto vía Getty Images)

El Manchester United se está preparando para un mes crucial mientras continúa la ventana de transferencias de enero. El equipo de Rubén Amorim está luchando por un lugar en la Liga de Campeones, pero es posible que necesite nuevos fichajes para asegurar su ambición.

A pesar de algunos momentos desafiantes, el equipo se ha mostrado prometedor a lo largo de la temporada y se mantuvo en la carrera por los cuatro primeros. Después de un decepcionante empate contra los Wolves, el United buscará recuperarse y hacer una declaración con una sólida actuación contra el Leeds el domingo.

Varios mediocampistas de alto perfil fueron vinculados con un traslado a Old Trafford en el período previo a la ventana de transferencia, pero Amorim recibió un impulso inesperado para su equipo a medida que comienza el nuevo año. Aquí, CABALLEROS profundiza en algunas de las historias más importantes que circulan por Old Trafford.

Incertidumbre de Marcus Rashford

Marcus Rashford ha florecido durante su cesión en el Barcelona, ​​​​pero han surgido nuevas preguntas sobre el futuro a largo plazo del internacional inglés en el club. El jugador de 28 años ya ha expresado su deseo de prolongar su estancia en el club catalán más allá de esta temporada.

El cedido del United ha demostrado su calidad en España, con siete goles y 11 asistencias en 24 apariciones. Sin embargo, la publicación española Mundo Deportivo informa que Rashford es uno de los tres jugadores del Barcelona cuyo futuro en el Camp Nou sigue siendo incierto.

Rashford, junto con Robert Lewandowski y el defensa Andreas Christensen, forman parte de un trío cuyos contratos en el Barcelona expiran este verano, aunque Rashford está cedido. Se afirma que el delantero del United ha recibido comentarios positivos del Barcelona, ​​​​pero aún no es seguro que su club matriz active su cláusula de compra de £ 26 millones.

Rashford se ha convertido en un jugador importante para el Barcelona (Imagen: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto vía Getty Images)

Se sugiere que el Barcelona intentará negociar una tarifa más baja en verano. El informe añade que el Barcelona siente que Rashford puede mejorar sus contribuciones defensivas y de presión.

A pesar de los rumores, Rashford publicó un mensaje optimista en las redes sociales al recibir el año nuevo. Escribió: «A medida que 2025 llega a su fin, estoy agradecido por un año de cambio y autorreflexión. Entro en 2026 sintiéndome emocionado, motivado y listo para ser ambicioso, tanto en el deporte como en la vida».

Manchester United toma decisión de transferencia

El Manchester United ha anunciado que el centrocampista Toby Collyer ha sido retirado de su cesión en el West Bromwich Albion. El jugador de 21 años disputó 12 apariciones en el campeonato antes de regresar a Old Trafford.

Collyer ha estado fuera de acción desde que sufrió una lesión en noviembre, que puso fin prematuramente a su cesión. Un comunicado del club del United explicó que el producto de la academia había vuelto a centrarse en su estado físico, al tiempo que potencialmente reforzaba las opciones de equipo de Amorim.

Toby Collyer ha sido convocado por el Manchester United (Imagen: Adam Fradgley/West Bromwich Albion FC vía Getty Images)

El centrocampista defensivo jugó trece partidos con el United la temporada pasada. Sin embargo, Amorim lo convocó sorprendentemente en diciembre, cuando el técnico del United hizo un comentario más amplio sobre el ascenso prematuro de algunos graduados de la academia al primer equipo.

«Él (Collyer) jugó (para el United)», dijo Amorim. «Viene de la academia. Jugó aquí. Fue a West Bromwich. No juega. Jugó para el Manchester United. Así que a veces no es porque venga de la academia o lo que sea. Es la situación, lo que pasó».