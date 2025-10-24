Noticias del Man United mientras emerge el personaje de Matheus Cunha y la estrella brasileña enfrenta una suspensión

El Manchester United está de vuelta en la acción de la Premier League contra Brighton y Ruben Amorim buscará mantener el impulso después de su victoria contra el Liverpool.

Desvelada la verdadera personalidad de Matheus Cunha en el Manchester United (Imagen: Getty)

Ruben Amorim y el Manchester United buscarán mantener su impulso positivo cuando jueguen contra Brighton el sábado. El técnico portugués llevó a su equipo a una sorprendente victoria sobre su rival Liverpool en su salida anterior.

Después de un pésimo comienzo de temporada, el desempeño del United está comenzando a mostrar signos de mejora. Han conseguido la victoria en tres de sus últimos cuatro partidos de la Premier League y las demandas para el despido del entrenador Amorim han disminuido, al menos temporalmente.

Su victoria por 2-1 en Anfield el fin de semana pasado pareció marcar un punto de inflexión y hay esperanzas de que esta trayectoria positiva pueda continuar en su encuentro con los Seagulls. Matheus Cunha, que llegó procedente de los Wolves por £ 62,5 millones este verano, llamó la atención en Merseyside.

Operó en el papel de delantero y dejó a la zaga del Liverpool completamente desconcertada por su excelente posicionamiento. Ahora surge una nueva visión de cómo es realmente el brasileño fuera del campo de fútbol las noticias de la noche de Manchester te trae las últimas novedades de Old Trafford.

Revelado el verdadero carácter de Matheus Cunha

Cunha jugó un papel clave en la victoria del United sobre el Liverpool y el técnico Amorim expuso su razonamiento tras el encuentro. Comentó: “A veces las características del juego cambian la forma en que vas a abordarlo, así que, por ejemplo, estoy pensando en Cunha en el medio.

“Si nosotros, Ben [Sesko]Creo que a estos centrales les resulta más fácil controlar a nuestro delantero. Especialmente en los malos momentos, debes confiar en tus sentimientos. Y eso es lo que siempre busco, pase lo que pase».

Cunha impresionado en Anfield (Imagen: Getty)

Además de dejar su huella en el campo, parece que Cunha está teniendo un efecto similar fuera de él. Según The Sun, el brasileño se ha consolidado como una figura popular entre sus compañeros y está creando buen humor en Old Trafford.

Los informes indican que Cunha ha sido recibido calurosamente por el personal y se muestra cortés con todos, y un informante lo describe como «excelente en el área». También se informa que ha construido un vínculo con Luke Shaw y está mostrando cualidades mucho más extrovertidas que su compañero fichaje de verano Bryan Mbeumo, quien llegó de Brentford.

Casemiro está al borde de la sanción de la Premier League

El colega internacional de Cunha, Casemiro, jugó en Anfield desde el principio y no dudó en realizar fuertes entradas. Poco antes de la hora fue amonestado y retirado por Manuel Ugarte un minuto después.

El centrocampista defensivo ha participado en seis de los ocho partidos de liga del United, pero se ha acostumbrado a recibir amonestaciones. Hasta ahora ha recibido tres tarjetas amarillas y recibió su expulsión en la victoria sobre el Chelsea tras una segunda amonestación.

Casemiro sigue a dos tarjetas amarillas de la sanción (Imagen: Getty)

Casemiro estuvo ausente en la derrota ante el Brentford mientras cumplía una suspensión de un partido, aunque Amorim pronto podría enfrentarse a otro dilema de selección. De hecho, el brasileño ya ha recibido cinco tarjetas amarillas esta temporada.

Además de las tarjetas amarillas en Chelsea y Liverpool, también recibió una tarjeta amarilla en la victoria ante el Sunderland y en el empate ante el Fulham. Ahora se encuentra en una posición en la que sólo necesita dos advertencias para provocar otra suspensión de un partido. Tiene hasta el partido 19 de la temporada para evitar las amonestaciones, lo que representa un desafío importante para un jugador con su historial disciplinario.

Harry Maguire dijo que se burlaron de él

Harry Maguire anotó un dramático gol tardío contra el Liverpool para coronar una excelente exhibición defensiva. El central inglés ha tenido una mala racha en Old Trafford, y Peter Crouch afirmó que fue atacado injustamente.

«Estoy muy feliz por Maguire», dijo Crouch en That Peter Crouch Podcast. “A lo largo de mi carrera ha habido momentos en los que he estado deprimido y he tenido mucha angustia, mucho aferramiento, así que sé lo que es eso.

Maguire marcó el gol de la victoria ante el Liverpool (Imagen: Getty)

«Creo que recibir tanto dolor fue mucho más allá de lo aceptable. Atacar a su familia, su personalidad, su apariencia, todo estaba mal en la forma en que fue maltratado en ese club».

“Simplemente creo que se necesitan perras absolutamente enormes para lograr resultados consistentes. [and perform]. Incluso durante el partido del Liverpool pensé: ‘Ah, ¿por qué juega?’ Siempre es como si te acercaras a él cuando empiezas».

