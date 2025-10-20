Noticias del Man United mientras el vestuario recibe una ‘prohibición’ y Ruben Amorim deja clara su posición sobre el dúo

Todas las últimas noticias y rumores de Old Trafford mientras el equipo de Ruben Amorim se dirige a otra semana de partidos de la Premier League después de un comienzo de temporada inconsistente

El Manchester United tiene libre entre semana tras el partido del domingo contra el Liverpool (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

El Manchester United recibirá al Brighton & Hove Albion en Old Trafford en su próximo partido de la Premier League. El equipo de Rubén Amorim ha tenido un comienzo de temporada desigual y actualmente se encuentra en la mitad de la liga después de ocho partidos.

Los Red Devils gastaron mucho el verano pasado, con Amorim y su equipo centrándose en fortalecer la alineación ofensiva. Matheus Cunha llegó procedente de los Wolves, mientras que Benjamin Sesko y Senne Lammens se sumaron a la selección. Tras la llegada de nuevos jugadores, se ha especulado mucho sobre posibles salidas.

El contrato de Casemiro expira al final de la temporada, aunque se insinuó que aún podría firmar un nuevo contrato. Mientras el polvo se asienta en el partido del domingo contra el Liverpool, el CABALLEROS te trae las últimas novedades de Old Trafford.

Amorim se dirige a Mainoo y Zirkzee

A Kobbie Mainoo, que aún no ha sido titular en ningún partido oficial esta temporada, le gustaría tener más tiempo de juego de cara al Mundial del próximo año. Buscó una cesión durante el verano, pero Amorim la rechazó, quien insistió en que tenía que competir con Fernandes por un lugar en el once inicial.

Joshua Zirkzee, por su parte, ha tenido problemas para conseguir minutos en Old Trafford y está claro que las cosas no le han ido del todo bien al delantero holandés. Como resultado, hay una especulación constante sobre su futuro, ya que enero será un mes agitado para el United, que también se está preparando para encontrar un reemplazo para Casemiro.

Joshua Zirkzee no ha destacado en el United (Imagen: Jonathan Moscrop, Getty Images)

Amorim expresó su comprensión por la frustración que experimentan los dos mencionados por la falta de tiempo de juego antes del Mundial: «Eso es normal. También sé que en nuestro club hay mucho ruido. Hay que tener noticias. Los jugadores no juegan. Quieren jugar».

«Como dijiste, hay un Mundial. Hay agentes que escuchan a los jugadores todo el tiempo. Así que lo entiendo, pero son nuestros jugadores y necesitamos que todos tengan una buena temporada».

Beckham ‘se acercó’ a la propuesta de opa

Según los informes, se ha contactado a David Beckham para que respalde una oferta pública de adquisición del United. Se rumorea que un consorcio de los Emiratos Árabes Unidos está preparando una propuesta para adquirir la mayoría de las acciones de Glazers.

Se afirma que se le pide a Beckham que actúe como embajador de la candidatura.

Según los informes, David Beckham ha sido contactado como embajador (Imagen: Steph Chambers – Copa de la Liga, MLS vía Getty Images)

Por supuesto, Beckham ya tiene sus propios proyectos futbolísticos, incluido su club estadounidense Inter Miami y una propiedad conjunta del Salford City con su ex compañero de equipo Gary Neville.

Según se informa, los Glazer buscan recaudar £5 mil millones para su participación mayoritaria en el club, y si el consorcio logra hacerse cargo del United, Beckham tendría la oportunidad de invertir personalmente. Beckham ha criticado anteriormente a los Glazer y ha expresado abiertamente su interés en involucrarse con el club.

Lammens impone prohibición de vestuarios

El portero Senne Lammens ha introducido una nueva política inusual en el vestuario. El ritual previo al partido prohíbe cualquier discusión sobre la portería a cero. El internacional belga está convencido de que mencionarlo maldecirá su actuación.

Lammens tiene una extraña superstición (Imagen: Photonews, Photonews vía Getty Images)

Después de mantener la portería a cero en su primera aparición, podría haber lógica detrás del enfoque. En declaraciones al Daily Mail, su hermano Tom reveló: «Dice que trae mala suerte. No le envío a Senne nada sobre la portería a cero antes del partido».

Los rituales van más allá, según Brian Vandenbussche, el anterior mentor de porteros de Lammens en Amberes.

«A mí tampoco me gustó… Maldita sea», reveló. «Sé que es superstición, pero no lo hagas. Senne tiene cosas que hace en un orden específico antes de su calentamiento.

«Él siempre quiso que estuviera listo antes de salir. Se chocó los puños con los otros dos porteros y conmigo, eso era importante para él».

«También volvió al banquillo antes del partido porque quería que le diera las botellas. Lo hizo por mí para darle los últimos consejos».

