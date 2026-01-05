Noticias del Man United mientras el jugador se acerca a la salida después del arrebato y Ruben Amorim esquiva la pregunta sobre la transferencia

El Manchester United sigue vinculado a acuerdos en la ventana de transferencia tras su empate contra el Leeds el domingo.

A Rubén Amorim le preguntaron sobre los planes de fichajes del Manchester United (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA, Getty Images)

El Manchester United afronta un mes crucial ya que la ventana de transferencias de enero sigue ofreciendo oportunidades. La plantilla de Rubén Amorim persigue el regreso a la competición europea y podría buscar nuevos fichajes que le ayuden a conseguir su objetivo.

El United consiguió un empate 1-1 contra el Leeds en Elland Road el domingo. El resultado no ha hecho más que aumentar las convocatorias de nuevos fichajes en el club, con varios jugadores vinculados a su incorporación al club.

Sin embargo, un jugador del United ha sido promocionado con una posible salida de Old Trafford después de las recientes críticas a su entrenador. Aquí, HOMBRE Deportes analiza algunas de las historias más importantes que rodean al club.

Rubén Amorim evita la cuestión de la transferencia

El técnico del Manchester United, Rubén Amorim, se negó a explicar sus comentarios sobre el mercado de fichajes de enero. El técnico portugués había sugerido anteriormente que su perspectiva difería de la de los dirigentes del club en materia de contratación.

Antes de la victoria del club sobre Newcastle el mes pasado, Amorim dijo: «Siento que si tenemos que jugar un 3-4-3 perfecto, tenemos que gastar mucho dinero y necesitamos tiempo. Estoy empezando a entender que esto no va a suceder. Así que tal vez tenga que adaptarme».

Amorim se negó a hablar de traspasos antes del empate de su equipo contra el Leeds (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

Cuando se le pidió que explicara por qué no estaba seguro de la estrategia de contratación del United, Amorim se negó a dar una respuesta detallada. «No quiero hablar de eso. Sólo estoy concentrado en el partido contra el Leeds», explicó Amorim durante su rueda de prensa previa al partido.

Amorim afirmó que no se arrepiente de sus comentarios anteriores y dio otra enigmática respuesta. «No quiero hablar de eso», dijo. Después de un momento de silencio, Amorim continuó: «Pero eres muy inteligente, así que…».

La estrella del Man United se acerca a la salida

Según los informes, el cedido del Manchester United, Harry Amass, está considerando su futuro después de causar una fuerte impresión en Sheffield Wednesday. Se dice que está atrayendo la atención de los clubes de mayor rango en el campeonato, y es poco probable que el United recuerde al joven.

Si bien Amass podría permanecer en Owls, amenazados por el descenso, donde ha disputado 20 apariciones, United podría optar por enviarlo a otra parte. The Sun informa que el Stoke City dirigido por Mark Robins está liderando una batalla de 12 equipos por sus servicios.

Según los informes, el cedido del Manchester United, Harry Amass, tiene una gran demanda (Imagen: Joe Prior/Getty Images)

Esto se produce después de la respuesta de Amass a Amorim, describiendo al defensor como «luchando» con el miércoles. Luego, el adolescente compartió una foto de él mismo sosteniendo el trofeo de Jugador del Mes del club, aunque la publicación fue eliminada más tarde.

Cuando se le pidió que aclarara sus comentarios sobre Amass y otros talentos de la United Academy, Amorim explicó: «No dije nada malo. Sólo hablé de lo feliz que es jugar en el Manchester United».

«A veces juegas en el Manchester United y ves una realidad diferente y entiendes que el fútbol puede ser muy diferente y que tienes mucha suerte de jugar en el Manchester United».