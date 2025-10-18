Noticias del Man United mientras Bryan Mbeumo ‘hace’ jugada de transferencia y Ruben Amorim reacciona

Las últimas noticias de Old Trafford mientras el Manchester United se prepara para enfrentarse al Liverpool en la Premier League el domingo por la tarde.

¿Podría Bryan Mbeumo ser la clave para una futura mudanza al Manchester United? (Imagen: Getty Images)

El Manchester United regresa a la acción de la Premier League este fin de semana cuando se enfrenta a sus feroces rivales, el Liverpool. A pesar de estar en mitad de la tabla, los hombres de Rubén Amorim llegan a Anfield en forma superior a sus anfitriones.

El United consiguió la victoria en su último partido antes del parón internacional, venciendo al Sunderland por 2-0, después de vencer también al Chelsea dos semanas antes. Entre estas victorias se encontraba una derrota desinfladora por 3-1 ante Brentford.

Mientras tanto, el Liverpool ha sufrido tres derrotas consecutivas con Arne Slot y estará desesperado por revivir su lucha por el título de la Premier League en casa, informa el Mirror.

No hubo escasez de actividad en Old Trafford antes del choque del domingo entre los dos clubes históricos, con Bryan Mbeumo supuestamente tratando de convencer a un colega internacional para que se mudara al United, mientras que Wayne Rooney ha emitido una fuerte respuesta a los recientes comentarios de Marcus Rashford.

Aquí, el CABALLEROS examina los últimos acontecimientos que rodean a los Red Devils, comenzando con Rooney y Rashford.

La respuesta de Rooney a Rashford

La salida de Rashford del United fue un tema candente después de que perdió el favor de Ruben Amorim la temporada pasada.

El delantero inglés afirmó a principios de esta semana que estar en un ambiente inconsistente en Old Trafford durante «mucho tiempo» había influido en sus decepcionantes actuaciones en el campo. Pero Rooney, compañero de Rashford en el United, no está de acuerdo.

Respondiendo a los comentarios de la estrella del Barcelona en su propio Wayne Rooney Show, dijo: «Creo que el ambiente no ha sido bueno, pero eso depende de ti.

Marcus Rashford y Wayne Rooney son excompañeros del Manchester United (Imagen: Getty Images)

«Si no juegas bien o te dejan fuera del equipo, creo que es más fácil culpar al entorno y determinar si eso está bien o mal. Creo que todo se reduce a cómo te esfuerzas».

«En los juegos que hemos visto con él, sabemos que puede hacer más, sabemos que puede correr más. Eso no tiene nada que ver con el medio ambiente. Tal vez me equivoque, realmente me gusta Marcus como niño y como persona, pero creo que es fácil lanzarle eso a la gente».

notas Rubén Amorim

Sir Jim Ratcliffe dio a Amorim todo su respaldo a principios de este mes, insistiendo en que el técnico portugués necesita tres años en el cargo para demostrar que es un «gran» jefe. Pero a pesar de esa muestra pública de confianza, el exjefe del Sporting de Lisboa parecía estar en un terreno algo inestable después de un comienzo desafiante en su reinado en el United en general, y en esta campaña.

Amorim abordó los comentarios de Ratcliffe antes del partido contra el Liverpool, expresando su gratitud por su apoyo y demostrando una determinación inquebrantable para seguir guiando al club en la dirección correcta. «Él [Ratcliffe] «Me lo dice todo el tiempo, a veces con un mensaje después de los partidos, pero ya sabes, yo lo sé y Jim sabe que el fútbol no es así», explicó Amorim.

Rubén Amorim habló antes del partido contra el Liverpool (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

«Lo más importante es el próximo partido. En el fútbol no puedes controlar el día siguiente, así que lo sé, pero es muy bueno escuchar eso, también por el ruido. Omar y Jason me lo dicen todo el tiempo».

Hablando de su visión para el club, añadió: «En primer lugar, puedo sentirlo. No es sólo de lo que habla la gente. [about]. Siento el apoyo todos los días. A veces, la presión que me pongo a mí mismo y al equipo es mucho mayor que la que ellos ejercen. Sé que tomará un tiempo, pero no quiero pensar así, lo dije el año pasado también.

«Es muy bueno escuchar eso. Creo que ayuda a nuestros fanáticos a entender que la gerencia sabe que tomará un tiempo, pero al mismo tiempo no me gusta porque da la sensación de que tenemos tiempo para resolver las cosas, así que no quiero esa sensación aquí en nuestro club. Es bueno sentir el apoyo, pero tenemos que mostrarle a la gente que en un gran club estamos listos para ganar partidos».

La ayuda para la transferencia de Bryan Mbeumo

No es raro que los futbolistas intenten convencer a sus compañeros internacionales para que se unan a su club. Ahora parece que Mbeumo está intentando hacer precisamente eso con la estrella de Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba.

El United se mostró abierto sobre su interés en fichar a Baleba este verano, pero no se pudo cerrar un trato con Brighton. El presidente del Brighton, Tony Bloom, lo confirmó: «Hubo interés por parte del Manchester United, dijimos que no estaba disponible este verano y se fueron. Así que hemos tenido sagas mucho más importantes en el pasado».

El United tiene un arma secreta en Bryan Mbeumo (Imagen: Getty Images)

Sin embargo, The Sun sugiere que United puede tener un as bajo la manga en su búsqueda de Baleba, valorado en £ 100 millones. Informan que Baleba y Mbeumo, ambos internacionales con Camerún, han estado pasando más tiempo juntos, y el actual delantero del United está haciendo todo lo posible para alentar el traslado del mediocampista a Old Trafford.

Se sugiere que Mbeumo ha asumido un papel de «hermano mayor» en su relación, compartiendo sus experiencias jugando en un club tan prestigioso como el United con Baleba. Queda por ver si esto afectará futuras negociaciones de transferencias, pero solo puede ser una noticia positiva para el United.

