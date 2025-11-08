Noticias del Man United cuando se detectaron las payasadas de Kobbie Mainoo y se discutió la transferencia comercial de Joshua Zirkzee

Una mirada más cercana a algunos titulares del Manchester United mientras se discuten las perspectivas de Kobbie Mainoo en Old Trafford y se vincula a Joshua Zirkzee con una salida del club

Rubén Amorim habló sobre las perspectivas de Kobbie Mainoo en el Manchester United (Imagen: James Gill – Danehouse, Getty Images)

Al Manchester United ya se le ha relacionado con varias posibles transferencias a medida que se acerca la ventana de transferencia de enero. A pesar de una lista de partidos menos ocupada esta temporada, no faltará trabajo detrás de escena en Old Trafford para garantizar que el equipo esté listo para terminar en los lugares europeos.

Rubén Amorim aprovechó la falta de partidos de copa entre semana del United y guió a su equipo a través de una racha invicta de cuatro partidos. Sin embargo, el reducido número de partidos significa que algunos jugadores han tenido menos oportunidades de reclamar un lugar en el once inicial.

Amorim ha admitido que espera que algunos jugadores del United soliciten un traslado de Old Trafford en enero. Entre los que luchan por ganar tiempo de juego se encuentran Joshua Zirkzee y Kobbie Mainoo.

Ninguno de los jugadores ha sido titular en un partido de liga esta temporada y ambos han sido vinculados con una posible transferencia en enero. MEN Sport ofrece una mirada en profundidad a algunos de los titulares que rodean al United.

Se notan las travesuras de Kobbie Mainoo

Rubén Amorim ha reconocido la actitud positiva de Kobbie Mainoo durante los entrenamientos. Sin embargo, el técnico del United admitió que el centrocampista de 20 años aún enfrenta un duro desafío para recuperar su lugar en el equipo.

Amorim ha favorecido al dúo de centrocampistas Casemiro y Bruno Fernandes esta temporada, limitando a Mainoo a sólo 138 minutos en la Premier League. El técnico del United destacó que la temprana salida del club de la Copa Carabao y la ausencia del fútbol europeo no han ayudado a la situación de Mainoo.

El único inicio de Kobbie Mainoo esta temporada fue en la Copa Carabao (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

El internacional inglés había expresado previamente su deseo de salir cedido durante el verano. Formó parte del equipo de los Tres Leones que llegó a la final de la Eurocopa 2024, pero aún no ha aparecido con Thomas Tuchel.

«Veo a Kobbie Mainoo entrenar hoy y merece jugar, pero tengo que elegir a un hombre que juegue muy bien», dijo Amorim a beIN Sports. «Ayer deberíamos haber jugado la Copa Carabao porque tengo que ver jugar a Kobbie Mainoo.

«Necesito ver a Joshua, a todos estos muchachos. Merecen jugar, pero al final del día tienes que tomar decisiones en un juego. Así que tenemos ambos lados, pero aprovechamos el lado bueno de no jugar a mitad de semana».

Joshua Zirkzee ha sido vinculado con una salida del Manchester United (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Se plantea la transferencia de intercambio de Joshua Zirkzee

Según los informes, Joshua Zirkzee está en el radar de la Roma luego de su lucha por asegurarse un lugar en el primer equipo del United. La incorporación de tres nuevos delanteros durante el verano ha empujado a Zirkzee aún más abajo en el orden jerárquico, restringiéndolo a sólo 90 minutos con cinco suplentes.

Se afirma que el jugador de 24 años llamó la atención del West Ham, pero se sugiere que tiene dudas sobre unirse a los Hammers. Mientras tanto, Sport Witness informa que la Roma ha propuesto un acuerdo de intercambio con el United, ofreciendo al delantero Artem Dovbyk a cambio de Zirkzee.

Artem Dovbyk fichó por la Roma en 2024 tras una productiva temporada con el Girona (Imagen: Agencia de fotografía de imágenes/Getty Images)

Sin embargo, se dice que el United no está interesado en fichar a Dovbyk, quien anotó dos goles y brindó dos asistencias en 13 apariciones esta temporada. Pese a ello, la Roma intentaría negociar un acuerdo favorable para Zirkzee.

Según los informes, el club italiano preferiría una cesión para Zirkzee, adquirido procedente del Bolonia el verano pasado. El principal objetivo de Zirkzee será aumentar su tiempo de juego y asegurarse un lugar en la selección holandesa para el Mundial del próximo verano.