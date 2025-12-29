Noticias del Man United cuando la estrella firma un nuevo contrato y se decide la transferencia de Joshua Zirkzee

El Manchester United de Ruben Amorim volvió a la victoria contra el Newcastle el viernes por la noche cuando el técnico presentó un once inicial poco conocido.

Joshua Zirkzee habría tomado la decisión de dejar el Manchester United (Imagen: Getty)

El Manchester United y el técnico Ruben Amorim celebraron el regreso a la forma con una victoria sobre el Newcastle el viernes por la noche. El equipo del técnico portugués acortó distancias a tres puntos del Liverpool, que ocupa la tercera plaza.

En un partido muy reñido, fue la impresionante volea de Patrick Dorgu la que marcó la diferencia cuando el equipo de Amorim se enfrentó a las Urracas. La victoria hizo que el técnico portugués cambiara a un cuatro raramente utilizado debido a la ausencia del capitán Bruno Fernandes.

La alineación cambió alrededor del minuto 60 con la introducción de Leny Yoro, que entró junto a Joshua Zirkzee. Según los informes, Zirkzee ha tomado una decisión sobre su incierto futuro en el United. Las noticias de la noche de Manchester brindándole las últimas actualizaciones de Old Trafford.

Joshua Zirkzee toma la decisión de transferencia

El delantero holandés Zirkzee llegó a Manchester en el verano de 2024, convirtiéndose en el primer fichaje del nuevo propietario minoritario Sir Jim Ratcliffe. Erik ten Hag era el entrenador cuando llegó procedente de Bolonia.

El delantero de £ 36,5 millones ha luchado por causar un impacto con Ten Hag y ha tenido un tiempo de juego limitado con Amorim, contribuyendo solo con una asistencia en lo que va de temporada.

Zirkzee ha sido vinculado con una salida del United (Imagen: Getty)

A medida que se incorporaron nuevos delanteros durante el verano, comenzaron a circular rumores sobre una posible transferencia de Zirkzee, pero nada se materializó. Con la ventana de transferencia de enero acercándose, estos rumores persisten y informes recientes sugieren que ha tomado una decisión sobre su futuro.

Según La Gazzetta dello Sport, Zirkzee habría aceptado unirse a la Roma. Desde hace tiempo se habla del equipo italiano como posible destino del atacante holandés.

Según los informes, Zirkzee ha mantenido conversaciones con el director deportivo de la Roma, Ricky Massara, y el técnico Gian Piero Gasparini le ha asegurado que se unirá a su alineación táctica. El informe muestra que se espera que la transferencia se complete a mediados de enero.

Un nuevo compromiso a largo plazo asegurado

Mientras el equipo masculino aparentemente se prepara para la partida de Zirkzee, el equipo femenino ha recibido buenas noticias. La centrocampista japonesa Hinata Miyazawa ha firmado un nuevo contrato con el United que la mantendrá en el club hasta 2029.

Miyazawa llegó a Manchester hace dos años y jugó un papel clave para asegurar la Copa FA femenina durante la temporada 2023/24. También es una internacional establecida para su país.

El director de fútbol femenino del United, Matt Johnson, dijo: “Estamos muy contentos de que Hinata extienda su tiempo en el Manchester United.

Miyazawa ha firmado una extensión de contrato (Imagen: Getty)

«Ella se ha convertido en una parte crucial de la forma en que jugamos. Su inteligencia futbolística y sus habilidades técnicas le permiten a ella y al equipo controlar y dictar el juego desde las áreas centrales».

Miyazawa dijo: «Realmente disfruto jugando al fútbol en el Manchester United y estoy muy feliz de continuar mi viaje aquí».