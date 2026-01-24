Noticias de transferencia del Man United mientras el objetivo ‘toma una decisión’ y emerge el precio de Carlos Baleba

El centrocampista del Brighton Carlos Baleba podría estar disponible para reforzar el centro del campo del Manchester United tras la inminente salida de Casemiro

Carlos Baleba es el objetivo de los grandes clubes (Imagen: (Foto de Alex Pantling/Getty Images))

El Manchester United se enfrentará al líder de la Premier League, el Arsenal, el domingo por la tarde en lo que será el segundo partido de Michael Carrick al mando. El excentrocampista del United tomó el mando antes del derbi de Manchester, liderando a su equipo a una notable victoria por 2-0 sobre el equipo de Pep Guardiola.

En medio de la agitación de la temporada en el campo, también hay mucho drama fuera. Faltando poco más de una semana para que se cierre la ventana de transferencias de enero, todavía queda mucho trabajo por hacer.

El viernes se anunció que Casemiro dejaría el club al final de la temporada tras cuatro años en Manchester. En vista de todo esto, MEN proporciona una actualización sobre las últimas noticias sobre transferencias de Old Trafford.

Se revela el precio de Carlos Baleba

El Daily Mail ha informado del precio de Carlos Baleba y, según se informa, Brighton espera una tarifa de entre 60 y 75 millones de libras esterlinas.

Se dice que el club de la costa sur está interesado en sacar provecho durante el verano y estaría abierto a vender si se hace una oferta adecuada. Anteriormente, el United estaba valorado en alrededor de £ 100 millones, pero perdió interés el verano pasado cuando se enteró del precio. Sin embargo, ahora podrían ficharlo por 40 millones de libras menos.

Teniendo en cuenta que el mediocampista tiene contrato con su club actual hasta 2028, este importante recorte de precios podría ser una decisión inteligente si el United mantiene su interés. Con Casemiro a punto de irse, sería un reemplazo ideal a largo plazo.

La leyenda del United, Paul Scholes, elogió recientemente al exjugador del Lille en Sky Sports, diciendo: «Ha llegado al equipo de Inglaterra y parecía muy talentoso y con mucho estilo».

Elliot Anderson ‘toma una decisión’

Parece que Elliot Anderson ha tomado una decisión sobre su próximo club. El I Paper informa que Adam Wharton y Baleba ahora son vistos como objetivos más viables para el United, ya que Anderson parece haber puesto su mirada en el Manchester City.

Anderson, del Nottingham Forest, es uno de los talentos más codiciados de la Premier League, y desde hace algún tiempo abundan las especulaciones sobre un paso a uno de los seis mejores clubes.

Según los informes, el City ha enviado ojeadores para observar a Anderson en 10 ocasiones y, si el jugador de 24 años se une a ellos, el equipo de Pep Guardiola bien podría ser el más fuerte de la liga sobre el papel.

Si el United quiere tener alguna posibilidad de conseguir a Anderson, debe asegurarse un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Si esto no sucede, es probable que se fortalezca la preferencia de Anderson por el City.