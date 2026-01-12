Noticias de transferencia del Man United: las conversaciones sobre el objetivo del mediocampo comienzan cuando el delantero regresa a Old Trafford

El Manchester United se enfrenta a una dura competencia por uno de sus principales objetivos de transferencia en enero después de iniciar conversaciones con un club rival, mientras que una ex estrella de la academia vio interrumpida su cesión.

Aston Villa está en conversaciones para fichar a Conor Gallagher del Atlético de Madrid, fuertemente vinculado al Manchester United (Imagen: Engel Martínez, Getty Images)

La ventana de transferencia de enero podría ser un punto de inflexión para el Manchester United después de un período sombrío de Año Nuevo. La salida de Rubén Amorim y la eliminación del club de otra competición de copa, dejándolos sin ganar después de cuatro partidos, no han hecho más que aumentar el pesimismo.

El exdelantero del United Danny Welbeck jugó un papel clave en la eliminación de su antiguo club de la cuarta ronda de la Copa FA el domingo. El talento en ascenso Shea Lacey fue expulsado después de una decepcionante derrota en casa por 2-1, y Welbeck volvió a perseguir a su antiguo equipo.

El ambiente sombrío en Old Trafford amenaza con continuar durante el resto del mes, con el United aún sin una solución definitiva en el rol directivo. HOMBRE Deportes examina los últimos rumores que rodean al club mientras buscan fortalecer su equipo durante un período crítico de su campaña.

Aston Villa toma la delantera en la persecución de Gallagher

Una de las áreas clave que necesita refuerzo en Old Trafford antes de fin de mes es el mediocampo central. Conor Gallagher, del Atlético de Madrid, parecía un objetivo obvio para esta ventana de transferencia por varias razones.

El internacional inglés ha tenido problemas para ganar tiempo de juego después de caer en el orden jerárquico en el Madrid y, según se informa, está disponible por una tarifa reducida. Sin embargo, The Times ha informado que Aston Villa lidera actualmente la carrera por su fichaje tras iniciar negociaciones.

Según los informes, el equipo de Unai Emery está considerando una cesión para la ex estrella del Chelsea y Crystal Palace. Sin embargo, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo y el Atlético supuestamente insiste en que cualquier acuerdo debe incluir una opción de compra garantizada de £35 millones.

Gallagher ha caído en el orden jerárquico del Atlético de Madrid y ahora está en conversaciones para regresar a la Premier League. (Imagen: Diego Souto/Getty Images)

Esto podría brindarle al United la oportunidad de expresar su interés en el jugador. Es posible que tengan que aceptar estos términos u ofrecer un pago inicial más alto, pero la buena noticia es que la puerta aún no está completamente cerrada.

Con un precio de £35 millones, Gallagher, de 25 años, aún podría ser una ganga importante en el mercado actual y llenar un vacío importante en el mediocampo. Kobbie Mainoo todavía tiene la esperanza de reincorporarse al equipo después de haber sido marginado con Amorim, mientras que se rumorea que Manuel Ugarte dejará Old Trafford.

También existe el riesgo potencial de que el capitán Bruno Fernandes se vaya poco después de sucesivos períodos de transferencia en los que fue objetivo de clubes de Arabia Saudita. Sin embargo, Villa puede ofrecer fútbol de la Liga de Campeones y tener la posibilidad de afrontar un desafío por el título de la Premier League, algo a lo que el United solo puede aspirar en este momento.

Wheatley recordó su préstamo a Northampton

Un jugador que definitivamente irá a Carrington es Ethan Wheatley. Al menos por el momento, después de que el United decidiera poner fin anticipadamente a la cesión del delantero en el Northampton Town.

Se cree que la decisión es puramente táctica por parte del United, ya que busca darle al joven de 19 años la mejor oportunidad posible para sobresalir. Se entiende que Wheatley era muy apreciado en Sixfields después de que el técnico de los Cobblers, Kevin Nolan, expresara su decepción por la elección del United.

Ethan Wheatley impresionó cedido en Northampton Town antes de ser retirado (Imagen: Kat Goryn/Shutterstock)

«Estamos decepcionados de que Ethan haya sido retirado, pero estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho con él y creemos que nos deja como un jugador mucho mejor de lo que era», dijo la leyenda del Bolton. «Agradecemos al Manchester United por prestarnos a Ethan y le deseamos todo lo mejor para su futura carrera».

Precisamente por ello el United incluye habitualmente cláusulas de rescisión en los contratos de sus jóvenes. En lugar de permitir que el jugador continúe en la Liga Uno, ahora puede buscar una oportunidad de desarrollo de delantero en un nivel superior.

Wheatley, que firmó un nuevo contrato con el United el año pasado, anotó tres goles y brindó cuatro asistencias en 25 apariciones con Northampton en todas las competiciones. Stephen Torpey actualmente administra préstamos en Carrington después de que Jonny Evans, quien actualmente forma parte del personal de trastienda de Darren Fletcher, dejara su puesto como jefe de préstamos y vías.