Noticias de transferencia del Man United: acuerdo de £ 33 millones sobre la mesa si el club ‘da luz verde’

El Manchester United se enfrenta a varias decisiones de transferencia este mes, además del nombramiento de un nuevo entrenador, y se especula sobre el futuro de Joshua Zirkzee y Kobbie Mainoo.

El Manchester United debe considerar un acuerdo (Imagen: Chris Brunskill/Fantasista, Getty Images)

La actividad de fichajes del Manchester United se ha visto ensombrecida por la búsqueda de un nuevo entrenador. Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick son actualmente los favoritos para hacerse cargo hasta el final de la temporada, después de lo cual se tomará una decisión más permanente.

Solskjaer, ex entrenador del club, tiene previsto conversar hoy y se reunirá con el director de fútbol Jason Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada el sábado para discutir el puesto. Darren Fletcher seguirá entrenando al equipo para el partido de la Copa FA del domingo contra Brighton.

Sin embargo, el período de transferencia no espera a nadie. A pesar de que Ruben Amorim sugirió que el United no estaría particularmente activo este mes antes de su despido, los Diablos Rojos han sido vinculados regularmente con posibles fichajes.

Puede que todavía le queden seis meses a la cesión de Marcus Rashford en el Barcelona, ​​pero su futuro ya es tema de discusión. Los próximos pasos de Kobbie Mainoo también están por determinar tras la marcha de Amorim.

Noticias de la noche de Manchester echa un vistazo a las últimas noticias sobre transferencias y a los rumores que circulan por Old Trafford

¿Rashford interpreta a un agente de bienes raíces?

El excentrocampista del Barcelona Gaizka Mendieta sugiere que Marcus Rashford podría facilitar el traslado de Kobbie Mainoo al Barcelona. Mainoo ha tenido dificultades para encontrar tiempo de juego esta temporada y se le ha relacionado constantemente con una salida.

La marcha de Rubén Amorim podría cambiar sus planes, pero a Mendieta no le sorprendería que Mainoo y Rashford hubieran contactado. El jugador español cree que la joven estrella del United encajaría bien en La Liga.

En declaraciones a BOYLE Sports, Mendieta dijo: «¿Podría Kobbie Mainoo ir al extranjero y tener éxito? Lo hemos visto suceder. Los jugadores pueden ir al extranjero y eso los motiva a tener éxito. Mainoo es un jugador joven emocionante y creo que La Liga realmente le vendría bien».

El traspaso de Marcus Rashford al Barcelona podría abrir una nueva puerta (Imagen: José Bretón/Pics Action/NurPhoto vía Getty Images)

Y añadió: «Es posible que haya estado en contacto con Marcus Rashford para fichar por el Barcelona. Quién sabe si podrían volver a jugar juntos. Como aficionado al fútbol, ​​me encantaría ver a Mainoo en España».

Postura de Zirkzee.

Joshua Zirkzee sigue abierto a mudarse a la Roma este mes y está dispuesto a dejar el Manchester United a pesar del despido de Ruben Amorim, informa La Gazzetta dello Sport.

La publicación informa que la Roma está dispuesta a fichar a Zirkzee procedente del United en calidad de préstamo con una cláusula de compra obligatoria de 38 millones de euros (33 millones de libras esterlinas), sujeto a la clasificación para la Liga de Campeones.

El futuro de Zirkzee podría dar un nuevo giro tras la marcha de Amorim (Imagen: Getty Images)

Se dice que los funcionarios del club italiano mantuvieron conversaciones con los representantes de Zirkzee el jueves y están preparados para ofrecer al exjugador del Bolonia un contrato por valor de 3,5 millones de euros al año (3 millones de libras) hasta 2030.

Préstamo con luz verde.

Según Football Insider, Gabriele Biancheri recibió permiso para dejar el Manchester United en calidad de cedido este mes. El joven de 19 años, que pasó por la academia de Cardiff, ha participado en los entrenamientos con la selección absoluta del United esta temporada.

Ahora se le ha dicho al adolescente que es libre de organizar una mudanza temporal a otro lugar antes de la fecha límite de transferencia. Se dice que varios clubes de la EFL ya han mostrado interés en adquirir al joven atacante.