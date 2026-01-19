Noticias de transferencia de Man United: Kobbie Mainoo interés del Chelsea como se revela la cláusula del contrato

El Manchester United consiguió una contundente victoria por 2-0 sobre el Man City el sábado cuando Michael Carrick se instaló en Old Trafford.

Kobbie Mainoo está vinculado al Chelsea (Imagen: Neal Simpson/Allstar, Getty Images)

El Manchester United estará en lo más alto después de una convincente victoria por 2-0 sobre su rival local Manchester City en el derbi del sábado en Old Trafford, con goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu que dieron al entrenador en jefe interino Michael Carrick un comienzo ideal.

Los Diablos Rojos ahora enfrentan un desafiante encuentro contra el Arsenal dentro de una semana mientras apuntan a terminar entre los cuatro primeros y un lugar seguro en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Se espera que el United tenga una ventana de transferencia tranquila en enero mientras evalúan sus opciones para el próximo entrenador en jefe permanente.

Asegurarse un lugar en la principal competición europea sin duda haría de Old Trafford una perspectiva más atractiva de cara a la ventana de transferencias de verano. Aquí hay un resumen de las últimas noticias y rumores sobre transferencias del United…

decisión principal

A pesar del interés del Chelsea, parece que Kobbie Mainoo no dejará el Manchester United este mes, informa el Mirror. El centrocampista hizo su primera apertura de temporada en la Premier League en el triunfante derbi del sábado.

Antes del partido contra el City, Mainoo había jugado sólo 380 minutos en todas las competiciones esta temporada. Como resultado de su limitado tiempo de juego, se predijo ampliamente que quedaría fuera del equipo de Inglaterra para la próxima Copa del Mundo.

La oportunidad del graduado de la United Academy de dejar Old Trafford en calidad de cedido el verano pasado se vio frustrada a pesar del importante interés de Chelsea y Napoli.

Después de no impresionar a Rubén Amorim, se esperaba que dejara el club en enero.

Sin embargo, según CaughtOffside, la dimisión de Amorim y el nombramiento de Carrick han cambiado la situación. Informan que Mainoo ahora ha optado por no presionar para alejarse del United antes de la fecha límite de transferencia el 2 de febrero.

Cláusula del contrato

Casemiro puede activar un año más en el Manchester United siendo titular en un número determinado de partidos esta temporada. El contrato del internacional brasileño expira al final de la temporada, pero los Rojos tienen la opción de extender su contrato por 12 meses más.

Casemiro podría ampliar su contrato un año más (Imagen: Carl Recine, Getty Images)

La ex estrella del Real Madrid es una de las que más gana en Old Trafford, con un salario semanal de alrededor de £ 300.000. The Athletic informa que si el centrocampista alcanza el objetivo de 35 titularidades en todas las competiciones, su contrato se prorrogará automáticamente hasta 2027 con su salario actual.

El brasileño ha disputado diecinueve partidos en lo que va de temporada, todos en la Premier League. Para lograr el objetivo tendría que jugar en todas las formaciones desde ahora hasta el final de la temporada, ya que al United solo le quedan 16 partidos.