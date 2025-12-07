Noticias de Man United cuando se ve una reacción enojada en el banquillo y Kobbie Mainoo ‘furioso’ con Ruben Amorim

Una ex estrella del Manchester United expresó su simpatía por Kobbie Mainoo y dijo que el joven debe estar «furioso» con Rubén Amorim

Paul Parker siente lástima por Kobbie Mainoo, que debe estar «furioso» por el trato que recibió en el Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Las preocupaciones sobre las perspectivas de Kobbie Mainoo en el Manchester United continúan creciendo después de un frustrante estancamiento con el West Ham. El producto juvenil fue suplente no utilizado por cuarta vez esta temporada cuando los Hammers anotaron el empate tardío para conseguir un punto en Old Trafford el jueves.

Pero para comenzar la Premier League esta temporada, Mainoo sigue prácticamente ignorado bajo el mando de Ruben Amorim. Y una ex estrella del United simpatizó con el joven, afirmando que debería estar «furioso» con el entrenador por el trato que recibió.

Esa no es la única fuente de descontento en Old Trafford, ya que un entrenador mostró su enojo después del empate del West Ham. HOMBRE Deportes examina los últimos acontecimientos que rodean al United antes de la visita del club a los Wolves el lunes.

Furiosa reacción al gol del West Ham

Tanto los fanáticos como los expertos del United han expresado su frustración por el último revés del club, y no están solos. Así se caracterizó el especialista del set Carlos Fernandes después del empate de Soungoutou Magassa en un córner tardío en el Teatro de los Sueños.

El francés mostró los reflejos más rápidos al meter un balón que rebotaba en el fondo de la red del United en el minuto 83 el jueves. Y la reacción de Fernandes reflejó perfectamente su frustración mientras regresaba enojado al dugout.

Fernandes suele plantarse para aprovechar una mejor visión de las jugadas a balón parado desde el área técnica, tanto ofensiva como defensiva. Sin embargo, el ataque tardío de Magassa puede haberle hecho arrepentirse de su decisión en esta ocasión en particular.

El entrenador del United, Carlos Fernandes (izquierda), reaccionó con enojo al empate del West Ham el jueves. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El equipo local pareció lento en su respuesta cuando el balón rebotó peligrosamente alrededor del área de penalti en la preparación para el remate de Magassa. Y como resultado, el United perdió su oportunidad de escalar entre los seis primeros de la Premier League después de ceder dos puntos más.

Los beneficios de los esfuerzos de Fernandes son claros, ya que el United ha aumentado significativamente su potencial en situaciones de balón parado esta temporada. Sin embargo, el gol del West Ham en Old Trafford demostró que todavía queda mucho trabajo por hacer para defender condiciones similares.

Mainoo ‘debe sentirse terrible’ bajo Amorim

Otro partido más del United en el que Mainoo ha quedado relegado al papel de observador. A pesar de ser exactamente el tipo de encuentro descuidado en el que la calma mental del joven de 20 años en posesión del balón podría haber sido invaluable, tuvo que presenciar cómo su equipo cedía puntos más cruciales.

Anteriormente celebrado como el prospecto más prometedor para graduarse de la academia del United en la historia reciente, Mainoo ahora parece haber sido prácticamente despedido por su jefe. Desde hace tiempo se especula con la posible marcha del centrocampista, y el Napoli sigue dando vueltas como posible pretendiente a sus servicios el próximo año.

Rubén Amorim ha excluido a Mainoo de su once inicial esta temporada (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El exdefensa del United Paul Parker sólo pudo sentir simpatía por el jugador tras su última ausencia del terreno de juego. El dos veces ganador de la Premier League especuló que la relación de Mainoo con Amorim debe haber tocado fondo a medida que sus perspectivas de competir en la Copa del Mundo de 2026 continúan desvaneciéndose.

«No creo que se vaya porque no creo que el club pueda darse el lujo de dejarlo ir. Pero si nunca consigue minutos entonces tendrá que irse por su propio bien», dijo Parker a MyBettingSites. «Debe sentirse fatal ahora porque sabe que el entrenador le ha negado la oportunidad de ir al Mundial. Debe estar furioso con Amorim. Tiene que estarlo. No hay ninguna posibilidad de que vaya y su nombre ni siquiera será mencionado».

«Sería una muy mala historia para el club si se fuera. Basta con mirar [Scott] McTominay. No creo que hubiera marcado una gran diferencia en el Man United en este momento, pero no puedes dejar que otra de esas historias salga a la luz. Sería terrible que Mainoo se fuera y de repente le fuera muy bien, porque entonces todo el mundo cuestionaría a Amorim y al club.

«Es un jugador y una persona para quien espero lo mejor. Es un gran joven y su talento es enorme. Es uno de los mejores productos que Man United ha producido en los últimos años, por lo que tienen que encontrar una manera de incorporarlo al equipo y rendir».