‘Nos hemos encontrado’ – Ilkay Gundogan envía memoria de la ciudad de Man después de la salida de transferencia

El centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan, cree que el equipo ha restaurado los estándares en el club al final de la temporada pasada

Ilkay Gundogan anotó en Fulham en lo que resultó ser su última actuación para Manchester City

Ilkay Gundogan dejó el Manchester City con felices recuerdos de recuperar el equipo a su «más alto nivel» después de que los ayudaron a recuperarse de una temporada brutal. El equipo de Pep Guardiola entró en la campaña con la esperanza de otro título de la Premier League, pero al final estaban agradecidos de que fueran raspados entre los cuatro primeros.

Gundogan, quien regresó a los Blues después de un año en Barcelona, ​​recibió muchas críticas en el curso de la campaña. Además de Bernardo Silva, la pareja era dos de un pequeño grupo de jugadores que evitaban en gran medida lesiones en el año, pero significaba que su forma cayó cuando fueron jugadas en ausencia de otros.

Sin embargo, Gundogan jugó lo suficiente como para activar una extensión automática de un año en su contrato y planeaba permanecer después de una mejora de la forma que el equipo ayudó en su búsqueda para hacer la Liga de Campeones nuevamente.

En la segunda mitad de la temporada, City 10 ganó y atrajo a dos de los 12 juegos que el alemán comenzó mientras tomaba solo una victoria y sufrió tres derrotas en los juegos donde no jugó.

Gundogan deja con orgullo ese récord mientras comienza un nuevo capítulo en Galatasaray, incluso cuando esperaba quedarse en Etihad. El hombre de 34 años sintió que todavía tenía algo que ofrecer, pero no se usó en un minuto de los primeros tres juegos y se fue con la ventana turca abierta justo después del día de la fecha límite.

Tras su partida, el centrocampista experimentado escribió una carta de despedida emocional a los seguidores en el Manchester Evening News Para celebrar su tiempo en el club y la relación con las comunidades locales. Y aunque Gundogan obtiene los puntos positivos de una de las temporadas más desafiantes de su carrera, City debe encontrar la consistencia que han demostrado al final del último término si quieren evitar más decepción.

«Creo que fue una de las temporadas más difíciles, probablemente donde terminamos la temporada en la mesa, lo que también refleja eso un poco. Siempre, eso es muy normal», dijo. «Pero creo que todas estas dificultades juntos como grupo y aún salen de manera positiva.

«Hace unas semanas vi una estadística en algún lugar de que no perdimos uno de los últimos siete u ocho juegos de la temporada pasada. Realmente, ganamos seis y sacamos dos o algo así.

«Creo que estábamos nuevamente al final de la temporada. También hicimos la Liga de Campeones al final porque nos encontramos nuevamente.

«Cuando encontramos el equilibrio correcto entre nosotros, y parecía que estaba haciendo clic nuevamente, al final de la temporada pasada. Creo que también jugamos eso; según nuestro estándar, según el más alto nivel, fue algo que fuimos usados ​​durante tantos años.

«Creo que es digno de ser honesto contigo, porque nunca debemos olvidar de dónde venimos, y tener todos estos años hermosos y geniales; todas las luchas, son parte de eso. Y como dije al principio, al luchar, hace que todo el rendimiento sea más dulce y mejor, y hace que valga la pena.

«Así que también veo la temporada pasada como difícil, pero nunca olvidaré que jugamos algo, que muy bien al final al final, y también logramos nuestro gol mínimo al llegar a la Liga de Campeones».

