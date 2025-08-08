TNT Sports transmitirá el escudo de la comunidad por primera vez el domingo después de que acordó un acuerdo de cuatro años con la FA a principios de este año

Lynsey Hipgrave habla con Rio Ferdinand, Wayne Bridge y Joe Cole en TNT Sports (Imagen: Foto de Darren Walsh/Chelsea FC a través de Getty Images)

Los deportes de TNT parecen haber encontrado un reemplazo para Río Ferdinand para la nueva temporada. La leyenda del Manchester United anunció su partida del grupo deportivo en mayo con una declaración en las redes sociales.

Después de trabajar para la compañía durante 10 años, anteriormente conocido como BT Sport, Ferdinand decidió renunciar y concentrarse en ‘otros intereses comerciales’ y su familia. En X, anteriormente conocido como Twitter, el jugador de 46 años dijo: «Desde que estaba retirado del fútbol, ha sido un privilegio del juego que me encanta durante diez años.

«Quiero reconocer el enorme apoyo del equipo detrás de escena, cuyo trabajo duro a menudo se vuelve invisible, pero ha sido esencial para nuestro éxito».

Ferdinand agregó: «Mientras giro la página al próximo capítulo, llevo innumerables recuerdos. Estoy entusiasmado con lo que el futuro tiene en la tienda: pasar más tiempo con mi familia, dirigido a Río Ferdinand, regalos y mis otros intereses comerciales».

Río Ferdinand. (Imagen: Foto de Malcolm Couzens/Getty Images)

Ferdinand ha recolectado más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube, y también tiene su propia línea de ropa, llamada Five. Con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, TNT Sports encontró un reemplazo para el ex capitán del United.

Según Business Outlet City AM, el Sport Omroep Joel Ward ha reservado junto a Steve McManaman en el panel de expertos cuando Liverpool -Hoorns con Crystal Palace cerró en el escudo comunitario. El informe afirma que el ex defensor del Palacio Crystal no se introdujo como un sucesor a largo plazo de Fernando.

En marzo, TNT Sports había acordado un acuerdo de cuatro años con la FA para los derechos de transmisión de la Copa FA Emirates, desde la temporada 2025/26. La emisora transmitirá partidos en vivo desde la primera ronda, con cada partido de la tercera ronda de la competencia de fútbol nacional más antigua en los inicios de 15:00 de las 15:00 de las buiten mundiales disponibles en el camino a la final en el estadio Wembley.

El futuro Rey fue entrevistado por Río Ferdinand y Ally McCoist para TNT Sports (Imagen: youtube/tnt -sport)

TNT Sports también mostrará el escudo comunitario el domingo. En marzo, la emisora también tuvo derechos para mostrar los partidos de la Premier League durante otros cuatro años, hasta la temporada 2028/29.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día. Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana.

Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.